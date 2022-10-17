Dünya Zelenskiy Kievdeki saldırılarda İHAlardan birinin apartmana çarptığını duyurdu
AVRUPA

Zelenskiy Kiev'deki saldırılarda İHA'lardan birinin apartmana çarptığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de bu sabah saatlerinde düzenlen saldırılarda kamikaze insansız hava araçlarından (İHA) birinin apartmana isabet ettiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy Kievdeki saldırılarda İHAlardan birinin apartmana çarptığını duyurdu
Zelenskiy

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rus güçlerinin Ukrayna halkını "korkutmak" amacıyla gece saatlerinden beri ülkenin çeşitli yerlerine saldırılar düzenlediğini belirterek "Kamikaze insansız hava araçları ve füzeler tüm Ukrayna'ya saldırıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki ayrı patlama
DÜNYA
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki ayrı patlama

İHA'lardan birinin Kiev'de bir apartmana çarptığını aktaran Zelenskiy, "Düşman, şehirlerimizi vurabilir ama bizi kıramaz. İşgalciler, gelecek nesillerce adalete teslim edilecek ve kınanacak. Zafer bizimdir" ifadesine yer verdi.

Kiev'in Şevçenski bölgesindeki saldırılarda İHA'lardan birinin isabet ettiği apartmandan 18 kişi kurtarılırken, 2 kişi mahsur kaldı. Kurtarma operasyonları devam ediyor.

Rusya’dan Ukrayna’nın Kiev Zaporijya ile Harkiv bölgelerine saldırı
DÜNYA
Rusya’dan Ukrayna’nın Kiev Zaporijya ile Harkiv bölgelerine saldırı

Öte yandan, Rus güçlerince Ukrayna'nın Dnirpo, Sumy, Odessa ile Mıkolayiv bölgelerine de füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bildirdiğine göre, ülkenin güneyinde 15 kamikaze İHA, doğuda ise 3 seyir füzesi imha edildi.

Odessa bölgesi üzerinde 6, Mıkolayiv bölgesi üzerinde 9 İHA düşürüldü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı anı
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı anı
Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi. Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti. Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı. Saldırıların neyle gerçekleştirildiğine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Öte yandan Kiev'de yaşanan patlamalardan birinin sesi kameraya yansıdı. Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırılar düzenlemişti.


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