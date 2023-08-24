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Dünya

Zelenskiy Prigojin'in ölümüyle ilgili konuştu: Herkes bu durumun kiminle alakalı olduğunu anlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, basın toplantısının ardından, paralı savaşçı grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de öldüğü kazayla ilgili "Bu durumla kesin alakamız yok. Herkes kimin bununla alakalı olduğunu anlıyor" ifadelerini kullandı.

16:28 . 24/08/2023 Perşembe
AA
Zelenskiy'den Prigojin'in ölümüyle alakası olmadığını bildirdi.

Zelenskiy'den Prigojin'in ölümüyle alakası olmadığını bildirdi.

Zelenskiy, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo De Sousa ile başkent Kiev'deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.


Toplantıda Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in ölümüyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, bazı ülkelere uçak temini konusunda başvurduğunda, bunu kastetmemiştik. Aslında başka bir şeyi kastettik ve destek istedik. Gerçi, bu da bir anlamda bize kesin yardımcı olacak. (Prigojin'in ölümü) Bu durumla kesin alakamız yok. Herkes kimin bununla alakalı olduğunu anlıyor"

Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü
Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in içerisinde bulunduğu uçağın Rusya'nın başkenti Moskova yakınları düştüğü açıklandı. Rus haber ajansı TASS tarafından aktarılan bilgilere göre Prigojin ile birlikte özel jet içerisinde 10 kişinin bulunduğu belirtildi. Uçaktaki 10 yolcunun öldüğü bildirilirken Prigojin'in kurtulup kurtulmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı. Gözlerden kaybolan ve Afrika'da bulunduğu değerlendirilen Prigojin'in, "Biz Afrika'dayız. Rusya'nın buradaki gücünü artırmaya çalışıyoruz." açıklaması sonrası yaşanan kazanın zamanlaması ise dikkat çekti. Öte yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.



Ne olmuştu?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.


Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) da düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.


Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülmüştü.


Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.



#Rusya
#Ukrayna
#Wagner
#Zelenskiy
#Prigojin
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