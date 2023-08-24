Zelenskiy Prigojin'in ölümüyle ilgili konuştu: Herkes bu durumun kiminle alakalı olduğunu anlıyor

"Ukrayna, bazı ülkelere uçak temini konusunda başvurduğunda, bunu kastetmemiştik. Aslında başka bir şeyi kastettik ve destek istedik. Gerçi, bu da bir anlamda bize kesin yardımcı olacak. (Prigojin'in ölümü) Bu durumla kesin alakamız yok. Herkes kimin bununla alakalı olduğunu anlıyor"