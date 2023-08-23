Prigojin’in uçağının düşmesi sonrası Biden’dan Putin iması: Arkasında olmadığı çok fazla olay yok

ABD Başkanı Joe Biden, Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jetin Rusya’da düşmesinin arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olabileceğini ima ederek, “Rusya’da Putin’in arkasında olmadığı çok fazla olay yok” dedi.Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jetin Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düşmesinin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şaşırmadım" dedi. Söz konusu uçağın düşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in parmağı olabileceğini ima eden Biden, “Rusya’da Putin’in arkasında olmadığı çok fazla olay yok. Ancak olayın arka planını bilecek kadar bilgim yok" dedi.