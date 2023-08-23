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Dünya

Prigojin’in uçağının düşmesi sonrası Biden’dan Putin iması: Arkasında olmadığı çok fazla olay yok

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jet Rusya'da düştü. Olay dünya gündemine bomba gibi düşerken, ABD tarafından da dikkat açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Prigojin’in uçağının düşmesinin arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olabileceğini ima ederek, “Rusya’da Putin’in arkasında olmadığı çok fazla olay yok” dedi.

23:34 . 23/08/2023 Çarşamba
IHA
Joe Biden, Prigojin’in uçağının düşmesinde Putin'in parmağı olduğu imasında bulundu.

Joe Biden, Prigojin’in uçağının düşmesinde Putin'in parmağı olduğu imasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jetin Rusya’da düşmesinin arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olabileceğini ima ederek, “Rusya’da Putin’in arkasında olmadığı çok fazla olay yok” dedi.Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jetin Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düşmesinin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şaşırmadım" dedi. Söz konusu uçağın düşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in parmağı olabileceğini ima eden Biden, “Rusya’da Putin’in arkasında olmadığı çok fazla olay yok. Ancak olayın arka planını bilecek kadar bilgim yok" dedi.


Üçü pilot 10 kişi öldü

Prigojin’e ait Embraer ERJ-135BJ tipi özel jet Rusya’nın başkenti Moskova’dan St. Petersburg kentine uçtuğu sırada Tver bölgesinde düşmüş, üçü pilot toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın yolcu listesinde Prigojin’in de bulunduğu aktarılırken, uçakta olup olmadığı ise henüz doğrulanmadı.

"Prigojin öldü"

Öte yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta Prigojin'in öldüğünü bildirdi.


Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü
Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in içerisinde bulunduğu uçağın Rusya'nın başkenti Moskova yakınları düştüğü açıklandı. Rus haber ajansı TASS tarafından aktarılan bilgilere göre Prigojin ile birlikte özel jet içerisinde 10 kişinin bulunduğu belirtildi. Uçaktaki 10 yolcunun öldüğü bildirilirken Prigojin'in kurtulup kurtulmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı. Gözlerden kaybolan ve Afrika'da bulunduğu değerlendirilen Prigojin'in, "Biz Afrika'dayız. Rusya'nın buradaki gücünü artırmaya çalışıyoruz." açıklaması sonrası yaşanan kazanın zamanlaması ise dikkat çekti. Öte yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.

#Joe Biden
#Yevgeniy Prigojin
#Uçak
#Vladimir Putin
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