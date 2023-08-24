Prigojin ölmedi mi? İngiliz isimden çarpıcı iddia

Evgeny Prigojin - Keir Giles
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı da (Rosaviatsiya), Prigojin’in uçak kazasında öldüğünü doğruladı.
İngiliz uzmandan 'ölmedi' iması
Dünya bu gelişmeyi konuşurken öldüğü belirtilen Prigojin ile ilgili bambaşka bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz uzman bunun, son dönemde Wagner liderinin seyahatlerini gizleme çabalarının bir parçası olarak yapıldığının altını çizdi.
Bir çok defa öldüğü iddia edilmişti
Bunun bir "ortadan kaybolma" taktiği olabileceğini söyleyen uzmanlar, "Kısa süre sonra Afrika'dan yeni bir videoda ortaya çıkarsa şaşırmayalım" uyarısında bulunuyor. Öte yandan bu Wagner liderinin ortadan kaybolduğu ilk sefer olmayacak. Prigojin'in 2019'da da Afrika'da resmen öldüğü ilan edilmişti.