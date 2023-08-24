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Dünya

Prigojin ölmedi mi? İngiliz isimden çarpıcı iddia

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'un Rusya uzmanı Keir Giles, dün uçak kazasında öldüğü belirtilen Wagner lideri Evgeny Prigojin ile ilgili olarak çarpıcı bir iddiada bulundu. İngiliz uzman, Prigojin'in seyahatlerini gizlemek amacıyla birçok kişinin adının 'Yevgeniy Prigojin' olarak değiştirildiğini belirterek Wagner liderinin ölmemiş olabileceğini ima etti.

09:43 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Evgeny Prigojin - Keir Giles

Evgeny Prigojin - Keir Giles

Geçtiğimiz aylarda Putin yönetimine karşı bir isyan hareketi başlatan Wagner’in lideri
Evgeny Prigojin
'in de içinde olduğu uçağın düştüğü haberi dünya basınına bomba gibi düştü. Rusya’nın başkenti Moskova’dan St. Petersburg'a uçtuğu sırada Tver Bölgesi’nde düşen ve 3’ü mürettebat toplam 10 kişinin öldüğü uçakta Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in de olduğu bildirildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı da (Rosaviatsiya), Prigojin’in uçak kazasında öldüğünü doğruladı.

İngiliz uzmandan 'ölmedi' iması

Dünya bu gelişmeyi konuşurken öldüğü belirtilen Prigojin ile ilgili bambaşka bir iddia ortaya atıldı.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'un Rusya uzmanı
Keir Giles
"Uçakta Prigojin adında bir yolcunun olduğu açıklandı ancak birden fazla kişinin adını Prigojin olarak değiştirdiği de biliniyor"
dedi.

İngiliz uzman bunun, son dönemde Wagner liderinin seyahatlerini gizleme çabalarının bir parçası olarak yapıldığının altını çizdi.

Bir çok defa öldüğü iddia edilmişti

Bunun bir "ortadan kaybolma" taktiği olabileceğini söyleyen uzmanlar, "Kısa süre sonra Afrika'dan yeni bir videoda ortaya çıkarsa şaşırmayalım" uyarısında bulunuyor. Öte yandan bu Wagner liderinin ortadan kaybolduğu ilk sefer olmayacak. Prigojin'in 2019'da da Afrika'da resmen öldüğü ilan edilmişti.


Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü
Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in içerisinde bulunduğu uçağın Rusya'nın başkenti Moskova yakınları düştüğü açıklandı. Rus haber ajansı TASS tarafından aktarılan bilgilere göre Prigojin ile birlikte özel jet içerisinde 10 kişinin bulunduğu belirtildi. Uçaktaki 10 yolcunun öldüğü bildirilirken Prigojin'in kurtulup kurtulmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı. Gözlerden kaybolan ve Afrika'da bulunduğu değerlendirilen Prigojin'in, "Biz Afrika'dayız. Rusya'nın buradaki gücünü artırmaya çalışıyoruz." açıklaması sonrası yaşanan kazanın zamanlaması ise dikkat çekti. Öte yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.

#Prigojin
#Wagner
#Rusya
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