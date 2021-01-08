Dünya Zelenskiyden Ukraynalı denizcilerin tahliyesi için Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür
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Zelenskiy'den 'Ukraynalı denizcilerin tahliyesi' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 5 yıl Libya'da alıkonulan Ukraynalı denizcilerin tahliyesine yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenskiy, teşekkür mesajında "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlarımızın tahliyesine yardımından ötürü özellikle teşekkür ederim. Türkiye'nin desteğine minnettarım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 5 yıl Libya'da alıkonulan Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı denizcilerin ülkeye dönmesinden memnun olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"Türkiye'nin desteğine minnettarım"

Paylaşımında, Ukrayna'nın vatandaşlarını asla unutmadığını ve zor durumda bırakmayacağını aktaran Zelenskiy, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlarımızın tahliyesine yardımından ötürü özellikle teşekkür ederim. Türkiye'nin desteğine minnettarım" ifadelerini kullandı.

  • Ukrayna Devlet Başkanlığı 7 Ocak'ta, Libya deniz sahasında 2016'da alıkonulan Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı 4 Ukrayna vatandaşının ülkelerine döneceğini duyurmuştu.

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