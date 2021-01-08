Zelenskiy'den 'Ukraynalı denizcilerin tahliyesi' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ekonomi

14 ilaç daha geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4’ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 9’unun yerli üretim olduğunu belirtti.