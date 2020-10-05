Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

PYD'nin Münbiç'te kazdığı tüneller görüntülendi​

Terör örgütü PKK-PYD unsurlarının daha önce Zeytin Dalı Harekatı'nda kazdıkları tünellerin benzerini, Münbiç çevresinde bulunan yüksek noktaya yapmaya çalıştıkları görüntülendi. Terörist grupların yapmaya çalıştıkları tünellerin fark edilmesinin ardından geçtiğimiz hafta bu bölge ateş altına alınmış ve teröristler bu bölgedeki çalışmalarını durdurmuştu. Ancak teröristler oluşturdukları noktalarda beklemeye devam ediyor.

