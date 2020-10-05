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Dünya Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
ZEYTİN DALI HAREKATI

Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi" denildi.

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