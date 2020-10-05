Bakan Soylu: Tunceli'de biri kırmızı, diğeri turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'kırmızı', birinin 'turuncu' kategoride olduğu tespit edildiğini açıkladı.
Kaçış yok!
Ya teslim
Ya ...
Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu
İki çizik daha 🖊
🤜İstihbarat
🤜Operasyon
🤜Sonuç
Kahramanlarımız sağolsun 🇹🇷
Kaçış yok!
Tunceli-Ovacık kırsalında, 2 Ekim Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığınca, Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.
- Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda Kırmızı kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu olan Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğu tespit edildi. Teröristin örgüte 2007 yılında katıldığı, sabotaj, mayın ve EYP konusunda uzman olduğu belirlendi.
- Ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin, terörden arananlarda Turuncu kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün kadın sorumlusu Asmin kod adlı Gökçe Kurban olduğu tespit edildi.