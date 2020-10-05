Bakan Soylu: Tunceli'de biri kırmızı, diğeri turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 10 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş’un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize il geneli ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.