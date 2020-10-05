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Gündem Bakan Soylu Tuncelide biri kırmızı, diğeri turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Soylu'dan son dakika açıklaması: Tunceli'de biri kırmızı, biri turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu: Tunceli'de biri kırmızı, diğeri turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine darbe üstüne darbeler vuruyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri kırmızı, diğeri turuncu kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA AA
İçişleri Bakanı Soylu
İçişleri Bakanı Soylu

İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'kırmızı', birinin 'turuncu' kategoride olduğu tespit edildiğini açıkladı.

Tunceli-Ovacık kırsalında, 2 Ekim Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığınca, Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

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  • Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda Kırmızı kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu olan Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğu tespit edildi. Teröristin örgüte 2007 yılında katıldığı, sabotaj, mayın ve EYP konusunda uzman olduğu belirlendi.
  • Ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin, terörden arananlarda Turuncu kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün kadın sorumlusu Asmin kod adlı Gökçe Kurban olduğu tespit edildi.

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