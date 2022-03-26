Müge Anlı'daki Dursun Zehir Olayı Nedir: Dursun Zehir'in katili kim, belli oldu mu?

Dursun Zehir'in cesedi bulundu mu ve Dursun Zehir'in katili kimdir? sorularıı günlerdir ülke gündeminde. 6 aydır kayıp olan Dursun Zehir'i aramak için Müge Anlı'ya katılan ailesi acı haberi aldı. Dosyanın çözülmesi için birçok tanığın katıldığı programda son durum merak ediliyor.

DURSUN ZEHİR OLAYI NEDİR?

Yaklaşık 5 ay önce Trabzon- Rize yolu arasında yürüyüşe çıkan 71 yaşındaki Dursun Zehir'den bir daha haber alınamadı. Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polis ekipleri, harekete geçti.

DURSUN ZEHİR'İN CESEDİ BULUNDU MU?

Zehir'in öldürüldüğü iddiasının ardından, cansız bedenin gömülü olduğu değerlendirilen ilçe merkezindeki Kız Kulesi karşısında bulunan sahildeki kayalık alanda, iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.

REKLAM

Kazıda, bölgeye getirilen ve kimliği açıklanmayan itirafçı, ceset olduğunu öne sürdüğü alanı gösterdikten sonra polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kazı çalışması yapan ekipler, herhangi bir bulguya rastlayamadı! Kazı çalışmasını sona erdirildi.

DURSUN ZEHİR'iN KATİLİ KİM?

Cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Dursun Zehir'in şüpheli torunu K.B. ile Y.Ş., E.G. ve S.Y. polis tarafından gözaltına alındı.

Sorguları tamamlanan 4 şüpheli, Pazar Adliyesi'ne sevk edildi.

Dosyanın çözülmesi için birçok tanığın katıldığı programa şüphelilerin arasında yer alan torun Kerim Bekar'ın arkadaşı Miraç damgasını vurdu. Oyun bağımlısı olan Miraç'ın tavırları ise sosyal medyada gündem oldu.

REKLAM

Baş şüpheli torun Kerim Bekar, dedesini öldürmekle suçlanırken geçtiğimiz günlerde Kerim'in arkadaşı Yasin olayı itiraf ederek tüm Türkiye'yi şoka uğrattı.

İtirafçı Yasin'in adını ilk kez programa taşıyan Kerim'in arkadaşı Miraç, hem programa hem de sosyal medyaya damgasını vurdu.

Kardeşi Berat Karbuz ile deyim yerindeyse arap saçına dönen olayı aydınlatan Miraç, yıllardır ezildiğini ve kendisiyle arkadaş grubunda hep alay edildiğini söylemiş, hatta kendisiyle dalga geçen bir arkadaşını öldürmeyi bile düşündüğünü itiraf etmişti.