Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS/2) sınavının tamamlanmasının ardından soru ve cevapları erişime açıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar 24 Ekim 2024 tarihine kadar soru ve cevaplarını görüntüleyebilecek. Peki, 2024 DUS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) cevap anahtarı yayımlandı.
DUS 2. dönem soru ve cevapları yayınlandı
2024-DUS 2. Dönem Sınavı ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.
Sınava başvuran adaylar için de temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar, sınav sorularına ve cevapları 10 gün süreyle erişimde kalacak.
Temel soru kitapçığı, 23 Ekim saat 23.59'a kadar görüntülenebilecek.
DUS SINAVI NEDİR?
Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı olan DUS aynen tıpta uzmanlık sınavında olduğu gibi diş hekimliği fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapacak öğrencileri objektif ölçütlere göre seçmek için yapılan bir sınavdır.