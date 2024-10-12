Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2.Dönem) 13 Ekim Pazar günü yapılacak. ÖSYM tarafından bu hafta yapılacak olan sınavın sonuç tarihini sorgulamaya başladı. DUS 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi sınav sonuç tarihi...
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre 2024 DUS/2 sınavının ayrıntıları belli oldu.
2024 DUS/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2.Dönem) 13 Ekim Pazar günü yapılacak.
Sınav saat 10.15'te başlayacak.
SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, DUS 2. Dönem sınavı Ankara ve İstanbul'da yapılacak. DUS 2. Dönem Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Testinden oluşacak.
DUS sınavında toplam 120 soru için adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 7 bin 892 aday bu sınavlara katılacak.
2024 DUS/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DUS sınav sonuçları 7 Kasım 2024 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden sınava katılım sağlayan adayların erişimine açılacak.
DUS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?
DUS'ta puan hesaplaması yapılırken ilk aşamada adayın verdiği doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanmaktadır. 2. aşama ise ham puanını elde edilebilmesi için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 4/1'i çıkartılır. Son olarak elde edilen ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde dönüştürülerek adayın doğru sayısı ile çarpılır. Böylece yerleştirme puanı belirlenmiş olur.