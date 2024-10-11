DGS ek tercih kılavuzu 2024: DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? ÖSYM son açıklamalar...

" DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemlerinin başlayacağı tarih, iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. DGS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre ilk tercihler sonrasında bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ek tercihlerle şansını deneyecek. Peki, 2024 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar?
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih kılavuzu, ilk tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından merakla bekleniyor. Ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından, adaylar 4 yıllık lisans programları için boş kalan kontenjanlara başvurabilecekler. Adaylar, kılavuzdaki bilgilere göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 2024 DGS ek tercih süreci ne zaman başlayacak? Bu süreçle ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.
2024 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 11 Eylül tarihinde ilan edilmiş, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ek tercih süreci başlatılmıştı.
Buna göre; 2024 DGS ek tercih işlemlerinin ekim ayının ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.
DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.