DGS ek tercih kılavuzu 2024: DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? ÖSYM son açıklamalar...

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih kılavuzu, ilk tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından merakla bekleniyor. Ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından, adaylar 4 yıllık lisans programları için boş kalan kontenjanlara başvurabilecekler. Adaylar, kılavuzdaki bilgilere göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 2024 DGS ek tercih süreci ne zaman başlayacak? Bu süreçle ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.