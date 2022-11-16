Özgün Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) tercihleri başladı
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Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) tercihleri başladı

Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar 2022-DUS sınavı sonrası tercih sürecini bekliyordu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) -2022 tercihleri bugün başladı. Peki, DUS tercihleri nasıl yapılacak, başvuru için son gün ne zaman? İşte ÖSYM kılavuzuna göre Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) tercih sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DUS TERCİH EKRANI: 2022 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri nasıl, nereden yapılacak? Son başvuru günü ne zaman?
DUS tercihleri

DUS sınav sonuçları 4 Kasım'da açıklanmıştı. Sonuçların ardından bekleyen adaylar için tercihler başladı. 2022 DUS tercihleri bugün başladı. ÖSYM, yaptığı duyuruyla Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihlerinin başladığını duyurdu.

DİŞ HEKİMİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS) TERCİHLERİ BAŞLADI

Tercih işlemleri, 16– 22 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak. Tercihler 22 Kasım 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecek.

DUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 16 Kasım 2022 günü saat 10.00’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

DUS’A KİMLER BAŞVURABİLİR?

-Diş tabibi olmak ya da bu alanda (Diş Hekimliği alan kodu 6366) eğitime devam ediyor olmak.

-Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

- Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

- Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

- Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS)’na yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

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