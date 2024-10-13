ÖSYM takvimine göre 2024-DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) 2. Dönem ve 2024-STS Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı) 2. Dönem sınavları bugün, yani 13 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştiriliyor. Bu sınavlar, diş hekimliği alanında ilerlemek isteyenler ve yurt dışında eğitim görmüş diş hekimlerinin diploma denkliği için Türkiye'de geçerli bir seviye tespit belgesi almak isteyenler için düzenleniyor. Peki, DUS ve STS Diş Hekimliği sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? 2. Dönem DUS ve STS Diş Hekimliği sınavı kaç soru, kaç dakika?