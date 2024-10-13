2024 DUS ve STS Diş Hekimliği sınavları, 13 Ekim 2024 Pazar günü gerçekleştirilmekte. Sınav, saat 10.15'te başlayacak olup, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki DUS ve STS Diş Hekimliği sınavı saat kaçta bitecek? 2024 DUS ve STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav süresi ve soru sayısı…
ÖSYM takvimine göre 2024-DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) 2. Dönem ve 2024-STS Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı) 2. Dönem sınavları bugün, yani 13 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştiriliyor. Bu sınavlar, diş hekimliği alanında ilerlemek isteyenler ve yurt dışında eğitim görmüş diş hekimlerinin diploma denkliği için Türkiye'de geçerli bir seviye tespit belgesi almak isteyenler için düzenleniyor. Peki, DUS ve STS Diş Hekimliği sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? 2. Dönem DUS ve STS Diş Hekimliği sınavı kaç soru, kaç dakika?
DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yıllık takvime göre, 2024 yılı Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ve 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem), 13 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.
DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ 2. DÖNEM SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un açıklamasına göre; STS Diş Hekimliği Ankara'da, DUS 2. Dönemi ise Ankara ve İstanbul'da yapılacak. Bu sınavlara 7 bin 892 aday katılacak.
- 2024 DUS ve STS Diş Hekimliği sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.
- Sınavda toplam 120 soru için adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. DUS 2. Dönemde ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
- DUS 2. Dönem Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Testi’nden oluşacak.
- Öte yandan kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.
DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024-DUS 2. Dönem sınavı ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavı sonuçları, 7 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.