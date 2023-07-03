Tüzükten kaleler yapmak

Bugün Meclis’te 15 parti bulunuyor. Bunlar içinde “

kurucu olarak

” var olan parti CHP. Ve biz bugünlerde CHP’de yaşanan “

genel başkanlık

” meselesini izliyoruz. Bunun “

parti içi

” bir yönü olduğu muhakkak ve bu bahis partililerin konusu. Ancak bir de meselenin tüzük yönü var ki genel başkanlık meselesinin düğümü de burada bence. Zira parti içinde “

yenileme

” adı altında yapılan “

değişiklikler

”, belediye başkanlarının belirlenmesi ve delegelerin tespiti noktasında CHP tüzüğü ister istemez bir “

statüko