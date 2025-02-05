Düzce'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında kar yağışının etkili olduğu Düzce'de öğrenciler ise okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Son dakika açıklaması ise Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminleri sonrasında Düzce'de kar yağışı etkli oldu. Kar yağışının etkisini arttırmasıyla okulların tatil olacağı beklentisi de arttı. Son dakika müjdeli haber ise valilikten geldi.
DÜZCE'DE YARIN (6 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce'de devam eden kar yağışı sebebi ile okulların 6 Şubat Perşembe günü 1 gün tatil edildiğini açıkladı. Aslan yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde okullarımızda eğitime 1 gün ara verilmiştir. Bu güzel kış gününde bol bol dinlenin, biraz kar topu oynayın ama kitap okumayı da ihmal etmeyin. Tatilin keyfini çıkarın" ifadelerini kullandı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Özel İdaresi araç parkına giderek kış tedbirleri çerçevesinde denetim gerçekleştirdi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kış mevsiminin gelmesi ve kar yağışının beklenmesiyle birlikte İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de teyakkuza geçti. Vali Selçuk Aslan, İl Özel İdaresi kademesini ziyaret ederek kış tedbirleri kapsamında araçların göreve hazırlığını denetleyerek, çalışmalar hakkında Genel Sekreter Nuri Çelik'ten bilgi aldı.
Vali Aslan, karla mücadele çalışmaları daha etkin yürütülmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını, karla mücadele ekiplerimiz 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmete hazır olduğunu söyledi.