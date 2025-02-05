Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminleri sonrasında Düzce'de kar yağışı etkli oldu. Kar yağışının etkisini arttırmasıyla okulların tatil olacağı beklentisi de arttı. Son dakika müjdeli haber ise valilikten geldi.





DÜZCE'DE YARIN (6 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?





Düzce'de kar yağışı sebebi ile okullar 1 gün tatil edildi.





Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce'de devam eden kar yağışı sebebi ile okulların 6 Şubat Perşembe günü 1 gün tatil edildiğini açıkladı. Aslan yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde okullarımızda eğitime 1 gün ara verilmiştir. Bu güzel kış gününde bol bol dinlenin, biraz kar topu oynayın ama kitap okumayı da ihmal etmeyin. Tatilin keyfini çıkarın" ifadelerini kullandı.





KAR YAĞIŞI HAZIRLIKLARI YAPILMIŞTI





Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Özel İdaresi araç parkına giderek kış tedbirleri çerçevesinde denetim gerçekleştirdi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.





Kış mevsiminin gelmesi ve kar yağışının beklenmesiyle birlikte İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de teyakkuza geçti. Vali Selçuk Aslan, İl Özel İdaresi kademesini ziyaret ederek kış tedbirleri kapsamında araçların göreve hazırlığını denetleyerek, çalışmalar hakkında Genel Sekreter Nuri Çelik'ten bilgi aldı.



