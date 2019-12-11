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Düzce'de özel halk otobüsü çalıştırma hakkı verilecek
Düzce'de özel halk otobüsü çalıştırma hakkı verilecek
Düzce Belediye Başkanlığı, Belediye sınırları içindeki güzergahlarda, Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre 144 adet özel halk otobüsüne 10 yıllığına çalışma hakkı verecek.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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