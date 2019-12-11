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Düzce'de özel halk otobüsü çalıştırma hakkı verilecek

Düzce'de özel halk otobüsü çalıştırma hakkı verilecek

Düzce Belediye Başkanlığı, Belediye sınırları içindeki güzergahlarda, Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre 144 adet özel halk otobüsüne 10 yıllığına çalışma hakkı verecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
144 adet özel halk otobüsüne 10 yıllığına çalışma hakkı verilecek

144 adet özel halk otobüsüne 10 yıllığına çalışma hakkı verilecek

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36'ncı maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü Artırma yöntemi ile 17 Aralık 2019 günü saat 14:00'te Düzce Belediyesi Merkez Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılacak.

Düzce Belediye Başkanlığının ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

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