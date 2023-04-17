YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. Yurt içinde seçmen sayısının 60 milyon 697 bin 843 olduğunu ve bunun yüzde 50,6'sına karşılık gelen 30 milyon 710 bin 790'ını kadınların oluşturduğunu belirten Yener, seçmenlerin yüzde 49,4'ünü oluşturan 29 milyon 987 bin 53 de erkek seçmen bulunduğunu bildirdi.

Yener, seçimlerde yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmenin daha ilk kez oy kullanacağını bildiren Yener, "Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989 bin 543, 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 bin 802'dir." dedi.

191 bin 884 sandık kurulacak

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kurulu kurulacak 421 ilçede kurulacak seyyar sandıklarda 6 bin 215 seçmen oy kullanacak.

E Devlet Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama nasıl yapılır?

YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.

Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.

Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.

Eve seçmen kağıdı gönderilecek mi?

Yurt içindeki seçmenler, nerede oy kullanacağını YSK'nin internet sitesi, mobil uygulaması ya da kurulun 444 9 975 çağrı merkezinden de öğrenebilecek. Seçmenlerin nerede oy kullanacağı adreslere gönderilecek seçmen bilgi kağıtlarında da bulunacak.

Yurt dışı seçmen kütüklerine kayıtlı seçmenler ise sandık kurulacak temsilcilikler ve gümrük kapılarının adres ve oy kullanma tarihi bilgilerine YSK'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Hangi belgelerle oy kullanılır?

Sandığa gidecek seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması gerekecek.

Kimliği ibraz ettikten sonra, kapalı oy kabinine girecek seçmenler burada oy vermek istediği parti ve adaylar için belirlenen alana tercih mührünü basacak. Ardından oy pusulaları kapatılarak zarfa konacak ve sandığa atılacak. Oy verme işleminin ardından mutlaka imza atmak gerekecek.

Oylar hangi hallerde geçersiz sayılır?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.



