E-okul not girişi: 2022 2.dönem e-Okul VBS) ve e-okul karne sorgulama ekranı

e-okul vbs not girişi

Tatil öncesi son notlar verilirken öğrenciler e-Okul not girişi ne zaman kapanacak? Sorgulamalarına başladı. Milyonlarca öğrenci ve velileri, e okul üzerinden sınav notu, sözlü notu ve devamsızlık durumlarına ilişkin son duruma erişebildikleri e-Okul not girişini sorguluyorlar. Peki, e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor?

E-OKUL VBS NOT GİRİŞİ SORGULAMA

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

E-OKUL KARNE NOTU GİRİŞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 17 Haziran’dan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.