ÖSYM
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/11 İngilizce) yarın, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) 12 Kasım Pazar günü yapılacak.
E-YDS VE YÖS SINAVLARI BU HAFTA SONU YAPILACAK
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre e-YDS 4 ilde, TR-YÖS/2 17 il ile yurt dışında KKTC/Lefkoşa dahil 14 ülkede toplam 35 sınav merkezinde uygulanacak.
e-YDS'ye 5 bin 82, TR-YÖS/2'ye 8 bin 927 aday katılacak.
TR-YÖS Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde, e-YDS ise İngilizce yapılacak. TR-YÖS için 43 binadaki 412 salon kullanılacak.
e-YDS 47 elektronik sınav salonunda gerçekleştirilecek.
E-YDS sınav saati ve süresi
E-YDS sınavı 11 Kasım 2023 tarihinde saat 13:45'te başlayacak. Sınav süresi 180 dakikadır.
TR-YÖS sınav saati ve süresi
12 Kasım 2023 tarihinde saat 11.15'te başlayacak. Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulanacaktır. Sayısal Yetenek
Testinde 40 soru, Temel Matematik Testinde 40 soru olacaktır.
"Standartlaşmayı kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "13 yıl aradan sonra ocak ayında TR-YÖS'ün ilkini gerçekleştirdik, pazar günü ikincisini uygulayacağız. Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin katılacağı bu sınavla yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu yılın 11. elektronik yabancı dil sınavını da hafta sonu yapacağız. Sınavlara katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.
e-YDS’ye Kimler Girebilir?
e-YDS puanı ile başvuru yapacağınız yerler için aşağıda belirtilen durumlarda olunması gerekmektedir.
*KPSS lisans ve lise adayları
*KPSS ön lisans adayları
*KPSS A grubu adayları
*Lisans 3 veya 4. sınıfta olanlar
*Kamu personelleri
*Yüksek lisans adayları
*Araştırma görevlisi olmak isteyenler
*Doktora adayları
*Doçent adayları
*Sanatta yeterlilik çalışmasına katılacak olan adaylar
*Tıpta ve Diş Hekimliğinde uzmanlık almak isteyen adaylar
*Yurt dışında bir yükseköğretim programı bitiren ve denklik belgesi almak isteyen adaylar
YÖS sınavına kimler girebilir?
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları (YÖS), Türkiye'de üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin katılabilecekleri ve bu sınav sonuçlarını üniversite başvurularında kullanabilecekleri sınavdır.