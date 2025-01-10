Türk halk müziği ve özgün müzik tarzlarında bir çok eseri bulunan Edip Akbayram'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Sevenlerinin gelecek iyi haberlerini beklediği Akbayram'ın sağlığı hakkında yapılan son açıklamaları sizlerle paylaşıyoruz. İşte Edip Akbayram ile ilgili gelişmeler...





EDİP AKBAYRAM'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?





AA'nın haberine göre, Dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şarkıcı Akbayram'ın tedavisi sürüyor. Bugün öğlen saatlerinde ameliyat edilen Akbayram, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alındı.





EDİP AKBAYRAM KİMDİR?





29 Aralık 1950’de Gaziantep’te doğan Edip Akbayram, henüz 9 aylıkken çocuk felci geçirdi. Zorlu bir çocukluk dönemi geçiren Akbayram, Şahinbey Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Müzik tutkusuyla lise yıllarında kendi orkestrasını kurarak sahne almaya başladı.





1968 yılında liseyi bitirip İstanbul’a yerleşen Akbayram, lisedeki orkestrasında Karacaoğlan gibi halk ozanlarının eserlerini besteleyerek seslendirdi. İlk plağını da lise yıllarında çıkardı.





1972 yılında Aşık Veysel’in bir şiirinden esinlenerek bestelediği "Kükredi Çimenler" şarkısıyla, Günaydın Gazetesi’nin düzenlediği Altın Mikrofon yarışmasında büyük bir çıkış yakaladı. Bu başarı, Edip Akbayram’ı yurt çapında tanınan bir sanatçı haline getirdi. 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlenen sanatçının, bu evlilikten Ozan adında bir oğlu ve Türkü adında bir kızı bulunuyor.



