'ın düşman işgalinden kurtuluş törenleri, yağmur altında gerçekleştirildi. Yağmur altında yapılan törende, çadır kurularak yağmurdan korunuldu. Bazı vatandaşlar da şemsiye kullandı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışın yer yer etkili olacağını belirtti.

'ın düşman işgalinden kurtuluş törenleri, yağmur altında gerçekleştirildi. Yağmur altında yapılan törende, çadır kurularak yağmurdan korunuldu. Bazı vatandaşlar da şemsiye kullandı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışın yer yer etkili olacağını belirtti.

Meteoroloji'nin 'yağış' uyarısının ardından Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de sağanak etkili oldu. Edirne'de sabah saatlerinde sağanak etkisini gösterdi; bazı cadde ve sokaklar su ile doldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp, bekledi.