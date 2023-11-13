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Trakya'da sağanak yağış etkili oldu: Düşman işgalinden kurtuluş törenleri, yağmur altında gerçekleştirildi

Meteoroloji'nin 'yağış' uyarısının ardından Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de sağanak etkili oldu. Edirne'de sabah saatlerinde sağanak etkisini gösterdi; bazı cadde ve sokaklar su ile doldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp, bekledi. Kırklareli kent merkezinde de yağış etkili oldu. Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı törenleri de yağmur altında gerçekleştirildi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli 5 günlük hava durumu haberimizde.

14:51 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 14:57 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meteoroloji'nin 'yağış' uyarısının ardından Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de sağanak etkili oldu.

Meteoroloji'nin 'yağış' uyarısının ardından Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de sağanak etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'yağış' uyarısında bulunduğu Trakya'da sağanak etkili oldu.
'ın düşman işgalinden kurtuluş törenleri, yağmur altında gerçekleştirildi. Yağmur altında yapılan törende, çadır kurularak yağmurdan korunuldu. Bazı vatandaşlar da şemsiye kullandı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışın yer yer etkili olacağını belirtti.
, Tekirdağ ve
5 günlük hava durumu tahminlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

EDİRNE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Edirne 5 günlük hava durumu için

TEKİRDAĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Tekirdağ 5 günlük hava durumu için

KIRKLARELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kırklareli 5 günlük hava durumu için

TRAKYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Meteoroloji'nin 'yağış' uyarısının ardından Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de sağanak etkili oldu. Edirne'de sabah saatlerinde sağanak etkisini gösterdi; bazı cadde ve sokaklar su ile doldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp, bekledi.

Kırklareli kent merkezinde de yağış etkili oldu. Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı törenleri de yağmur altında gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Vali Recep Soytürk, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekili Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve vatandaşlar katıldı. Yağmur altında yapılan törende, çadır kurularak yağmurdan korunuldu.

Bazı vatandaşlar da şemsiye kullandı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışın yer yer etkili olacağını belirtti.



#Trakya
#meteoroloji
#hava durumu
#Edirne
#Tekirdağ
#Kırklareli
27 dakika önce
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