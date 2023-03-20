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Edirne teravih namazı saatleri 2023

Edirne 2023 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. 2023 Ramazan ayının ilk teravih namazı, 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Teravih namazı vakti, yatsı namazının farzından sonra kılınır. İslam fıkhına göre sünnet bir namazdır. Peki, Edirne teravih namazı saat kaçta? 2023 Edirne yatsı namazı vakti ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre teravih ve yatsı namazı vakti.

13:25 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Edirne teravih vakitleri

Edirne teravih vakitleri

Edirne 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Edirne yatsı ezanı ve Edirne teravih namazı vakitleri haberimizde.

EDİRNE YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Edirne teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Edirne yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Edirne imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

TERAVİH NE DEMEK?

İki şey arasında dinlenme olarak tarif edilen teravih, terviha kelimesinin çoğuludur. Terviha rahatlatmak ve dinlendirmek anlamında kullanılan bir kelimedir. Cemaatle kılındığı için çoğul olarak kullanılan teravih kelimesi aynı zamanda namaza ismini vermiştir.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).



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