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EHLİYET AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER 12 MAYIS: Ehliyet affı çıkacak mı, hangi cezaları kapsıyor? Torba yasa ile...

EHLİYET AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER 12 MAYIS: Ehliyet affı çıkacak mı, hangi cezaları kapsıyor? Torba yasa ile...

17:0912/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
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Ehliyet affı son dakika gelişmeleri
Ehliyet affı son dakika gelişmeleri

Ehliyet affına yönelik son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Trafik kurallarına uymadığı için ehliyetine el konulan milyonlarca sürücü, olası bir düzenlemeyi merakla bekliyor. Peki, 2025 ehliyet affı çıktı mı? Düzenleme neleri kapsayacak? İşte konuya dair son gelişmeler...

Ehliyet affı beklentisi yeniden gündemde. Trafik ihlalleri nedeniyle sürücü belgesine el konulan binlerce kişi, Meclis’ten gelecek olası düzenlemeyi yakından takip ediyor. Özellikle lojistik sektöründe şoför eksikliğinin artması ve sürücü mağduriyetleri, affa yönelik talepleri güçlendirdi. Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemeye dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu.

EHLİYET AFFINDAN KİMLER YARARLANBİLİR?

Eğer bir ehliyet affı düzenlemesi hayata geçirilirse, ceza puanı nedeniyle ehliyeti iptal edilen veya el konulan sürücüler bu aftan yararlanabilecek. Bu düzenleme, belirli koşulları sağlayan kişilerin başvurarak ehliyetlerini geri alabilmelerine olanak tanıyacak. Ancak şu an için bu konuda resmi bir yasa ya da düzenleme bulunmamaktadır.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Ehliyet affına dair şu ana kadar herhangi bir yasa teklifi verilmiş veya resmi bir açıklama yapılmış değil. Eğer bu düzenleme Meclis gündemine alınırsa, yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Sürücüler, sosyal medya platformlarında gösterilen yoğun desteğin yetkililer üzerinde etkili olmasını umuyor ve konunun önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir şekilde tartışılacağı öngörülüyor.

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