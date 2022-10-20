Ehliyet Sınav Sonuçları nasıl öğrenilir? Ne zaman açıklanır?

Ehliyet almak isteyenler, internet ortamında sınav sorgulama işlemlerinin nasıl gerçekleşeceğini araştırıyor. Girdikleri sınavın sonucu merak eden vatandaşların e-devlet üzerinden sınav puanına ulaşabilmeleri mümkün. Ehliyet sınavıyla ilgili tüm detaylar haberimizde.
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Ehliyet sınav sonuçlarını öğrenmek için BURAYA tıklayın.
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?
Elektronik ehliyet sınavınızı tamamlar tamamlamaz aynı saat içerisinde sonuçlarınızı öğrenebiliyorsunuz. Merkezi ehliyet sınavında sonuçlar 10 gün sonra açıklanmakta ve sürücü kursunuz tarafından sizlere sms ve telefon ile bilgi verilmektedir.
EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?
Sınavdan başarılı olabilmeniz için en az 70 puan (35 DOĞRU) almanız gerekmektedir.
EHLİYET SINAVINDA ÇIKMIŞ SORULAR NELER?
Ehliyet sınavında daha önce çıkmış sorulara ulaşmak için buraya TIKLAYIN.