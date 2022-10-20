Ehliyet Sınav Sonuçları nasıl öğrenilir? Ne zaman açıklanır? Motorlu taşıtları kullanabilmekte gerekli olan ehliyet için vatandaşlar hem yazılı hem direksiyon sınavına girmektedir. Ehliyet sınavına giren vatandaşların Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-sınav sonuç ekranı üzerinden sınav sonuçlarına ulaşabilmeleri mümkün. Sonuçlar aday T.C. numarası ve güvenlik kodunun girilmesi ile görüntülenebiliyor. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? Ehliyet sınavından geçmek için kaç puan gerekiyor? Kaç doğru yapmak gerekiyor? Ehliyet sınavında çıkmış sorular nelerdir? İşte soruların cevapları.

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