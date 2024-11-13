Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen sürenin sonuna yaklaşılırken, başvurular hız kazandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenmiş ehliyetlerin yıl sonuna kadar yenilenmesi gerektiğini duyurdu. Eski sürücü belgesi kullanan yaklaşık 6 milyon 264 bin kişinin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için bu süreye kadar ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor. Başvurular, Alo 199 hattı, e-Devlet veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden randevu alınarak yapılabiliyor. Peki, ehliyet yenileme başvuruları için son tarih ne zaman?