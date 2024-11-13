Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre yakında sona erecek, bu tarihe kadar yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Geçerliliğini yitirmiş eski tip ehliyetle araç kullanan sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. Peki, ehliyet yenileme başvuruları ne zamana kadar devam edecek?
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen sürenin sonuna yaklaşılırken, başvurular hız kazandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenmiş ehliyetlerin yıl sonuna kadar yenilenmesi gerektiğini duyurdu. Eski sürücü belgesi kullanan yaklaşık 6 milyon 264 bin kişinin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için bu süreye kadar ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor. Başvurular, Alo 199 hattı, e-Devlet veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden randevu alınarak yapılabiliyor. Peki, ehliyet yenileme başvuruları için son tarih ne zaman?
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 2022'de uzatılmıştı. Öte yandan belirtilen süre sonuna kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.
EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SON?
Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'ta sona eriyor.
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.
Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.
EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.