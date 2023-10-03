Eylül ayı enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı, ekonominin ana gündem maddelerinden oldu. Merkez Bankası'nın Eylül ayı enflasyon beklentisi anketine göre, TÜFE'nin aylık bazda yüzde 3,75 artması bekleniyor. Ankete katılan ekonomistler, TÜFE'nin yıllık bazda ise yüzde 58,94'ten yüzde 62,69'a yükseleceğini tahmin ediyor. Peki, Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?