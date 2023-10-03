Ekim kira artışı
Ekim ayı kira artış oranı zammı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Kira artış oranında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) ile Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim Salı günü açıklanacak. Konutlarda kira artış oranı yüzde 25 olarak sabitlenmişti. İşte 2023 Ekim ayı kira artış oranı zammına ilişkin detaylar...
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 9,09 artarken yıllık bazda yüzde 58,94 olarak açıklanmıştı. Yeni TEFE-TÜFE oranları Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Enflasyon oranı 3 Ekim Salı günü açıklanacak.
2023 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut kira ücreti: 3.000 lira
Kira artışı yapılacak ay: Ekim 2023
Kira artış Oranı: Yüzde 25
Kira artış tutarı: 750 lira
Aylık kira ücreti: 3.750 lira
Yıllık kira tutarı: 45.000 lira
KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRI UYGULAMASI SÜRÜYOR MU?
Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu yıl da uygulanıyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine dek devam edecek.