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Gözler enflasyon oranlarında! Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olacak?

Ekim ayı kira artış oranı da dahil olmak üzere memur ve emekli maaşı zamlarına da yön verecek olan enflasyon oranı açıklaması TÜİK tarafından yapılacak. Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği Ekim ayı kira artış oranı da böylelikle belli olacak. onutlarda uygulanan yüzde 25 zam uygulaması devam ediyor mu? Ekim ayı enflasyon rakamı ne kadar? 2023 Ekim kira zammı ile ilgili merak edilenler.

09:06 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Ekim kira artışı

Ekim kira artışı

Ekim ayı kira artış oranı zammı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Kira artış oranında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) ile Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim Salı günü açıklanacak. Konutlarda kira artış oranı yüzde 25 olarak sabitlenmişti. İşte 2023 Ekim ayı kira artış oranı zammına ilişkin detaylar...

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 9,09 artarken yıllık bazda yüzde 58,94 olarak açıklanmıştı. Yeni TEFE-TÜFE oranları Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Enflasyon oranı 3 Ekim Salı günü açıklanacak.

2023 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut kira ücreti: 3.000 lira

Kira artışı yapılacak ay: Ekim 2023

Kira artış Oranı: Yüzde 25

Kira artış tutarı: 750 lira

Aylık kira ücreti: 3.750 lira

Yıllık kira tutarı: 45.000 lira

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRI UYGULAMASI SÜRÜYOR MU?

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu yıl da uygulanıyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine dek devam edecek.



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