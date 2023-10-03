Eylül ayı enflasyon rakamı belli oldu. Ağustos ayında yıllık yüzde 58,94 olan enflasyon rakamları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası tarafından yayınlanan bilgilere göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde ise yüzde 67,22 olarak açıklandı. İşte Eylül ayı enflasyon rakamı...

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMI BELLİ OLDU!

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 61,53, aylık yüzde 4,75 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Eylül 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksi (TÜFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 55,30 arttı.

EĞİTİM HARCAMALARI YÜZDE 30,27 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, en az artış gösteren ana grup yüzde 20,16 ile konut olurken; bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 92,48 ile lokanta ve oteller oldu. Bir önceki aya göre, en az artış gösteren ana grup yüzde 2,59 ile giyim ve ayakkabı, artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 30,27 ile eğitim olarak gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,22 olarak gerçekleşti.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 47,44

Üretici enflasyonuna işaret eden yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,40, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 36,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 65,55 artış gösterdi.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamları ile yıllık enflasyon oranı yüzde 58,94 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti.











