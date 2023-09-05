Aylık enflasyon yüzde 9,09

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta yüzde 9,09, yıllık bazda ise yüzde 58,94 ile beklentilerin üzerinde arttı. Beklenti ortalaması aylık yüzde 7,32 ve yıllık yüzde 56,37 artış yönündeydi. Yılın en yüksek seviyesini gören tüketici enflasyonundaki artışta; akaryakıt zammı, tatil hareketliliği ve şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki fiyat artışları etkili oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi’nde yer alan ana harcama gruplarında ağustosta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 89,31 ile lokanta ve oteller grubunda, en az artış gösteren ana grup ise %24,97 ile konut oldu. Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar, yüzde 16,61 ile ulaştırma, yüzde 9,36 ile ev eşyası grubu olarak belirlendi. Ağustosta aylık bazda en az artış gösteren ana grup ise yüzde 3,11 ile eğitim olarak kayıtlara geçti. Ağustosta en az artış gösteren yüzde 3,11 ile eğitim olurken, hiçbir harcama grubunda düşüş gerçekleşmedi. Tüketici fiyatları bazında ağustosta fiyatı en fazla artan ürün yüzde 74,67 ile şans oyunları oldu.