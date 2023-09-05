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Ekonomi

Aylık enflasyon yüzde 9,09

Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 9,09, yıllık bazda yüzde 58,94 arttı. Fiyat artışında ilk üç sırayı şans oyunları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı aldı.

Ekonomi Servisi
04:00 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta yüzde 9,09, yıllık bazda ise yüzde 58,94 ile beklentilerin üzerinde arttı. Beklenti ortalaması aylık yüzde 7,32 ve yıllık yüzde 56,37 artış yönündeydi. Yılın en yüksek seviyesini gören tüketici enflasyonundaki artışta; akaryakıt zammı, tatil hareketliliği ve şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki fiyat artışları etkili oldu.

EN DÜŞÜK ARTIŞ KONUTTA

Tüketici Fiyat Endeksi’nde yer alan ana harcama gruplarında ağustosta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 89,31 ile lokanta ve oteller grubunda, en az artış gösteren ana grup ise %24,97 ile konut oldu. Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar, yüzde 16,61 ile ulaştırma, yüzde 9,36 ile ev eşyası grubu olarak belirlendi. Ağustosta aylık bazda en az artış gösteren ana grup ise yüzde 3,11 ile eğitim olarak kayıtlara geçti. Ağustosta en az artış gösteren yüzde 3,11 ile eğitim olurken, hiçbir harcama grubunda düşüş gerçekleşmedi. Tüketici fiyatları bazında ağustosta fiyatı en fazla artan ürün yüzde 74,67 ile şans oyunları oldu.

Şimşek: Geçiş dönemindeyiz

Ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını söyledi. Şimşek, “Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız” değerlendirmesinde bulundu.


Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı: Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı: Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE ağustos ayında yüzde 9,09 artış gösterirken yıllık bazda ise yüzde 58,94 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız" dedi. Enflasyonun belli olmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı oranı ile iş yerlerine özel kira artış oranları da ortaya çıkmış oldu.


#Enflasyon
#Mehmet Şimşek
#Tüketici Fiyat Endeksi
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