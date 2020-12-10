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Ekonomi Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

10 Aralık altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor

Haftaya ons fiyatlarındaki hareketlilikle başlayan altın fiyatlarında 10 Aralık rakamları belli oldu. Altına yatırım yapacaklar gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak etmeye başladı. Piyasaların dördüncü gününde altın fiyatlarındaki anlık değişimlerde düşüş gözleniyor. İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.

Altının ons fiyatında yeni gün rakamlarının belli olmasının ardından yatırımcılar gram altınının fiyatının ne kadar olduğunu çeyrek altının ne kadardan alınıp satıldığını merak etmeye başladı. Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları, küçük ve büyük yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasaların dördüncü gününde altın fiyatlarındaki anlık değişimlerde düşüş gözleniyor. Peki 10 Aralık 2020 Perşembe gününde altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 460,30 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 460,22 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 747,90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 756,10 lirada konumlanmış durumda.

9 Aralık altın fiyatlarında son durum
EKONOMİ
9 Aralık altın fiyatlarında son durum

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı bugün 1.495,90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.512,10 lirada konumlanmış durumda.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 3.012,70 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.991,70 TL

Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanından altında kritik tavsiye
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Altın fiyatları geçtiğimiz ay başında ciddi bir artış gösterdi.
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Gram altın 535 lira seviyesine çıkarak rekor kırarken, kısa zamanda 450 lira civarına geriledi.
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Altındaki fiyat dalgalanmasını değerlendiren Sarraf Mehmet Yavaşoğlu, “Altının gramı geçtiğimiz aylarda 435 lira civarındaydı. Daha sonra 535 liraya kadar çıktı ve kısa süre sonra 450 lira civarına düştü.
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Bugünlerde ise altın yavaş yavaş kendini toplamaya başladı. Altın şu sıralar 460-465 lira civarında geziyor. Aşının bulunması yönündeki haberler altına büyük bir etki yaptı ve düşmesini sağladı” dedi.
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Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu kaydeden Yavaşoğlu, “Yatırımcılar en az 6 ay 1 sene gibi uzun vade düşünüyorlar ise altın alsınlar. Altın her zaman uzun vadede yatırımdır, kısa vadede yatırım yapacaklar için altını tavsiye etmiyorum. Elinde olanlar beklesin, parası olan da satın alsın” diye konuştu.
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Sarraf Yavaşoğlu altındaki dalgalanmadan dolayı panik yapılmaması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi;
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“Altın her zaman yükseldiği seviyeden düşmüş, sonrasın da pik yaptığı seviyeyi yakalayarak geçmiştir.
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Altın bu güne kadar hiç yerinde durmadı. Geçen sene bu zamanlarda altının gramı 280-290 lira civarındaydı.
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Altın bu gün baktığımızda yüzde 80 değer kazandı. Dünya ekonomisinin ne olacağı belli değil.
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Şu anda bütün ülkelerde Korona virüsten dolayı bir belirsizlik söz konusu. Düğünlerde iptal. Millet de ne yapacağını da bilmiyor.”
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Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanından altında kritik tavsiye
Koronavirüse karşı aşının geliştirilmesinin ardından düşüşe geçen altın fiyatları yatırımcısının da kafasını karıştırıyor. Geçtiğimiz ay 535 liraya kadar çıkan gram altın şimdilerde ise 460 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı hareket sonrası yatırımcılar altın alınır mı satılır mı? sorusunun cevabını ararken uzmanlar ise altın alacaklara kritik bir tavsiyede bulunuyor.

Dakika başı değişiyor: Çeyrek altının fiyatı bir senede 425 TL arttı
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Altın fiyatlarındaki son günlerdeki dalgalanmalardan dolayı, çeyrek altın 870 TL’ye kadar yükseldi ardından tekrar düşüşe geçti.
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Bu anlık fiyat değişikliği durumunun vatandaşlarda şaşkınlık oluşturduğunu söyleyen Sarraf Mustafa Zağlı, çeyrek altının son 1 senede 425 TL artışa geçtiğini ve fiyatların daha fazla artmaması gerektiğini söyledi.
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Önceden düğün alışverişi için gelenlerin bütün ihtiyaçlarının karşılandığını ama belirsiz ve yüksek fiyatlardan dolayı sadece yüzük alabildiklerini söyleyen Mustafa Zağlı, “Altın fiyatları artık günde değil dakika da dalgalanmakta...
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Altın fiyatların da o kadar çok dalgalanma, o kadar bir belirsizlik var ki dakika başı değişmesi ile birlikte müşteriler geliyor fiyat alıyor. Birkaç dakika içerisinde geri geldiğinde fiyat o kadar değişmiş oluyor ki biz bile müşteriye ne diyeceğimizi şaşırıyoruz...
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Yani süper derecede bir belirsizlik, bir dalgalanma içerisindeyiz. Fiyatlar da çok farklı bir kaosun içerisindeyiz. Satışlardan memnunuz. Altına yatırım fazla oluyor. 50-60 tane altın alan müşteri oluyor. Bunun sebebi ise geçen sene altının fiyatı ile bu sene altın fiyatının arasında 425 TL fark var...
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u çok afaki bir rakam ve önceden düzenciler geldiğinde a’dan z’ye kadar her şeyini verirdik şimdi ise 2 tane yüzük, 1 tane tektaş, 1 tane kolye, 1 tane bilezik alıyorlar. Şuan da o kadar belirsizlik içerisindeyiz ki tam net bir şey söyleyemiyoruz...
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Duyumlarımız var altının bin TL olacağı yönünde umarım öyle olmaz, altın olduğu yerde kalır.
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Dakika başı değişiyor: Çeyrek altının fiyatı bir senede 425 TL arttı
Son günlerde altın fiyatlarındaki artışlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, “Vatandaşlar 10 dakika önce sordukları fiyata altın alamıyorlar” dedi.


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