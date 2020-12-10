10 Aralık altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
Haftaya ons fiyatlarındaki hareketlilikle başlayan altın fiyatlarında 10 Aralık rakamları belli oldu. Altına yatırım yapacaklar gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak etmeye başladı. Piyasaların dördüncü gününde altın fiyatlarındaki anlık değişimlerde düşüş gözleniyor. İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar...
Altının ons fiyatında yeni gün rakamlarının belli olmasının ardından yatırımcılar gram altınının fiyatının ne kadar olduğunu çeyrek altının ne kadardan alınıp satıldığını merak etmeye başladı. Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları, küçük ve büyük yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasaların dördüncü gününde altın fiyatlarındaki anlık değişimlerde düşüş gözleniyor. Peki 10 Aralık 2020 Perşembe gününde altın fiyatları ne kadar oldu?
GRAM ALTIN NE KADAR?
GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 460,30 TL
GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 460,22 TL
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Çeyrek altın alış fiyatı bugün 747,90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 756,10 lirada konumlanmış durumda.
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YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı bugün 1.495,90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.512,10 lirada konumlanmış durumda.