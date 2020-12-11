Dolar güne nasıl başladı?

Küresel piyasalarda, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin yanında, ABD'de yeni teşvik paketi üzerindeki görüşmelerden çıkacak haberler izlenirken, iç piyasada dövizler haftanın son işlem gününe hafif yükselişlerle başladı.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,9040 liradan, avro 9,6120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,9020 liradan alınan dolar, 7,9040 liradan satılıyor. 9,6100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,6120 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8690 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5320 lira olmuştu.