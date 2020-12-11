11 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar? Dolar güne nasıl başladı? Döviz fiyatlarında 11 Aralık 2020 rakamları belli oldu. Haftanın son işlem gününde yatırımcılar doların kaç lira olduğunu, euroda alış ve satış fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte İstanbul serbest piyasada dolar ve euroda son durum..

Haber Merkezi 11 Aralık 2020, 09:30 Son Güncelleme: 11 Aralık 2020, 09:36 Yeni Şafak