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11 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar?

Dolar güne nasıl başladı?

Döviz fiyatlarında 11 Aralık 2020 rakamları belli oldu. Haftanın son işlem gününde yatırımcılar doların kaç lira olduğunu, euroda alış ve satış fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte İstanbul serbest piyasada dolar ve euroda son durum..

Haber Merkezi Yeni Şafak
11 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar?
11 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar?

Küresel piyasalarda, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin yanında, ABD'de yeni teşvik paketi üzerindeki görüşmelerden çıkacak haberler izlenirken, iç piyasada dövizler haftanın son işlem gününe hafif yükselişlerle başladı.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,9040 liradan, avro 9,6120 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,9020 liradan alınan dolar, 7,9040 liradan satılıyor. 9,6100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,6120 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8690 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5320 lira olmuştu.

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