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Ekonomi Altın fiyatlarında son rakamlar Çeyrek altın kaç lira oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

14 Eylül altın fiyatları: Gram altının fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatlarında son rakamlar: Çeyrek altın kaç lira oldu?

Altın fiyatlarında 14 Eylül rakamları belli oldu. Yatırımcılar yeni haftanın ilk gününde gram altının fiyatını, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını, Cumhuriyet altının da ise son güncel rakamları merak etmeye başladı. İşte altın fiyatlarında son durum..

Haber Merkezi Yeni Şafak
14 Eylül altın fiyatları..
14 Eylül altın fiyatları..

Güvenli liman alımlarının etkisiyle, geçen hafta ortasında yükselmeye başlayan ve haftanın son işlem gününde 1.950 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı yeni haftanın başında bu düzeyin altına geriledi.

GRAM ALTIN KAÇ LİRADAN SATILIYOR?

Gram altının fiyatı güne dikey yönde başlamasının ardından fiyatı 468,95 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 466,23 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.58 karla başladı.

14 EYLÜL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 771,40 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 763,00 lira olarak güne başladı

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
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Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.992,38

Satış: 3.050,28

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 466,12

Satış: 466,23

ATA ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.117,80

Satış: 3.133,90

Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor
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Koronavirüs tedbirlerinin ardından 1 Temmuz itibariyle düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar altın almak için kuyumcuların yolunu tuttu. Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle alternatif çözüm arayanlar ise altın kaplamalı gümüş takılara yöneldi.
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Gümüşçü Kübra Karaca, altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte altın kaplamalı gümüş takıların revaçta olduğunu belirterek, şunları söyledi:
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Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz.
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Altın görünümlü gümüş takılarımız revaçta. Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz. Bunların kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor. Yaptığımız kaplamalar 22 ayar altın kaplamadır. Elektrolizle yapıldığı için de uzun süre kullanılabiliyor.
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'YARIM GRAM ALTIN TERCİH EDİLİYOR'<br>​<br>​ Düğünlerde önceden çeyrek altın, daha sonra gram altın şimdilerde ise yarım gram altın tercih edildiğini söyleyen kuyumcu Kenan Gül ise, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Şu anki görüntülere bakarsak altının yükselme eğilimi devam ediyor. Yaşadığımız bir pandemi süreci var. Uzun vadeli olarak altının yukarı doğru yönü olduğunu görüyoruz. Düğün için genellikle geleneksel üçlü burmalar, tuğralar, zincirler tercih ediliyor. Eskişehirli hemşerilerimize özellikle şunu söylemek istiyorum; takılarını güvendikleri, bildikleri kuyumcudan alsınlar. Bu tarz ürünlerde başlarına kötü şeyler gelebiliyor, kandırılabiliyorlar. Buna dikkat etmeleri lazım. Önceden düğünlerde çeyrek altın takıyorlardı. Sonra fiyatlar yükselince gram altına döndü. Şimdi ise yarım gram altınlar satılıyor.
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BİR YIL SONRASI İÇİN ALTIN ALAN OLDU<br>​<br>​ Torunlarının sünnet düğünü için altın bakan Hayriye Şafak, 3 oğlumdan 3 erkek torunum var. Sünnet düğünü yapacağız. Onlara altın almayı düşünüyorum. Gücümüzün yettiğince almaya çalışıyoruz. Düğün seneye ama bu seneden alıp kenara koymak daha hesaplı olur diye düşünüyorum diye konuştu.
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Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor
Eskişehir'de düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın almak isteyenler, yükselen fiyatlar nedeniyle altın kaplamalı gümüş takıları tercih etmeye başladı. Gümüşçü Kübra Karaca, "Bunların altın kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor" dedi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.098,00

Satış: 3.145,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.513,40

Satış: 1.533,00

ALTIN VE GÜMÜŞTE GERİ ÇEKİLME VAR

İş Yatırım'ın uluslararası piyasalar raporunda, altın ve gümüşte geri çekilme eğiliminin ağır bastığına işaret edilerek, şöyle denildi;

"Destek seviyelerine yakın seyreden metallerde hafif değer kayıplarıyla kapanış gerçekleşti. Altın 1,942 ve gümüş 26.77 dolar seviyelerinde günü sonlandırdı. Altında 1,900 ve gümüşte 26 seviyeleri en yakın destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

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