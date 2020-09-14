14 Eylül altın fiyatları: Gram altının fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç lira?
Altın fiyatlarında son rakamlar: Çeyrek altın kaç lira oldu?
Altın fiyatlarında 14 Eylül rakamları belli oldu. Yatırımcılar yeni haftanın ilk gününde gram altının fiyatını, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını, Cumhuriyet altının da ise son güncel rakamları merak etmeye başladı. İşte altın fiyatlarında son durum..
Güvenli liman alımlarının etkisiyle, geçen hafta ortasında yükselmeye başlayan ve haftanın son işlem gününde 1.950 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı yeni haftanın başında bu düzeyin altına geriledi.
GRAM ALTIN KAÇ LİRADAN SATILIYOR?
Gram altının fiyatı güne dikey yönde başlamasının ardından fiyatı 468,95 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 466,23 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.58 karla başladı.
14 EYLÜL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 771,40 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 763,00 lira olarak güne başladı
İş Yatırım'ın uluslararası piyasalar raporunda, altın ve gümüşte geri çekilme eğiliminin ağır bastığına işaret edilerek, şöyle denildi;
"Destek seviyelerine yakın seyreden metallerde hafif değer kayıplarıyla kapanış gerçekleşti. Altın 1,942 ve gümüş 26.77 dolar seviyelerinde günü sonlandırdı. Altında 1,900 ve gümüşte 26 seviyeleri en yakın destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.