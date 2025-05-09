1.5 milyon Türk Yunanistan'a seyahat etti

"Bu bağlamda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi gibi kurumsal mekanizmalar, bu işbirliğini teşvik etmek açısından önemli birer kaynaktır. Ayrıca, Türkiye ile Yunanistan arasındaki mevcut ikili ticaret hacmi yaklaşık 6 milyar dolar seviyesinde. Yunanistan, Türkiye'nin ihracatında 14. sırada, ithalatında ise 42. sırada yer almaktadır. Öte yandan Türkiye, Yunanistan'ın ihracatında 9. sırada, ithalatında ise 8. sırada. Özellikle sağlık, çevre, kültür ve sanat, turizm, ekonomi ve ticaret alanlarında Yunan muhataplarımızla daha da geliştirilebilecek ve derinleştirilebilecek önemli bir işbirliği potansiyeli bulunduğuna inanıyoruz. 2024 yılında 710 bin Yunan vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Buna karşılık yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşı Yunanistan'a seyahat etti. Türk turist sayısındaki bu önemli artış, vize prosedürlerinin kolaylaştırılması sayesinde mümkün olmuştur. İnanıyoruz ki, özel paket programları gibi ortak turizm girişimleriyle bu rakamlar daha da artırılabilir ve böylece hem ekonomilerimiz hem de halklarımız arasındaki bağlar güçlendirilebilir."