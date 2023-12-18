Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 11 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün yapacak. Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafı, sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlayacak. İşte asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar...