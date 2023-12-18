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Ekonomi

Petrol haftaya yükselişle başladı

Petrol, büyük nakliye şirketlerinin Kızıldeniz'den geçişi askıya alması ve uluslararası ham ticaret için hayati öneme sahip bir artere yönelik riski vurgulamasıyla Ekim sonundan bu yana ilk haftalık kazancının ardından yükseldi.

10:11 - 18/12/2023 Pazartesi
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Foto/arşiv
Foto/arşiv

Küresel gösterge Brent, geçen hafta yüzde 0,9 artışla yedi haftadır devam eden düşüş serisini sonlandırdıktan sonra varil başına 77 dolar civarında işlem gördü. ABD ham petrolü 72 dolara yakındı. Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi, ABD'nin Yemen'in İran destekli Husi kontrolündeki bölgelerinden fırlatılan 14 İHA'yı düşürdüğünü açıklamasının ardından Kızıldeniz'deki gerilimi "yakından takip ettiğini" söyledi.


Büyük nakliyatçılar MSC Mediterranean Shipping Co. ve CMA CGM SA, hafta sonu artan tehditler karşısında gemilerini geçiş noktasından geçirmeyeceklerini açıklayan son kişiler olurken, Maersk Tankers A/S, gemilerinin geçiş noktasında ısrar edeceğini söyledi. Husi militanları, Gazze'deki savaşa yanıt olarak Kızıldeniz'de giderek daha fazla ticari gemiye, özellikle de İsrail'e bağlı olduğunu iddia ettikleri gemilere saldırıyor.

Ham petrol, Eylül sonundaki zirvesinden beşte bir kayıp yaşadı ve ABD kaya petrolü arzının analistlerin beklentilerini aşması ve tüm OPEC+ üyelerinin üretim kısıntısı taahhütlerine sadık kalıp kalmayacağına dair şüpheler arasında yıl boyunca yüzde 10 düştü.


Daha önce en büyük boğalar arasında yer alan Goldman Sachs, 17 Aralık tarihli bir raporda 2024 Brent tahmin aralığını varil başına 10 dolar azaltarak 70-90 dolar seviyesine düşürdü. Bu, ABD'nin gelecek yıl likit arz büyümesine ilişkin görünümünü güçlendirmesiyle geldi.



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#Brent petrol
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#Kızıldeniz
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