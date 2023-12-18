Küresel gösterge Brent, geçen hafta yüzde 0,9 artışla yedi haftadır devam eden düşüş serisini sonlandırdıktan sonra varil başına 77 dolar civarında işlem gördü. ABD ham petrolü 72 dolara yakındı. Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi, ABD'nin Yemen'in İran destekli Husi kontrolündeki bölgelerinden fırlatılan 14 İHA'yı düşürdüğünü açıklamasının ardından Kızıldeniz'deki gerilimi "yakından takip ettiğini" söyledi.
Ham petrol, Eylül sonundaki zirvesinden beşte bir kayıp yaşadı ve ABD kaya petrolü arzının analistlerin beklentilerini aşması ve tüm OPEC+ üyelerinin üretim kısıntısı taahhütlerine sadık kalıp kalmayacağına dair şüpheler arasında yıl boyunca yüzde 10 düştü.
Daha önce en büyük boğalar arasında yer alan Goldman Sachs, 17 Aralık tarihli bir raporda 2024 Brent tahmin aralığını varil başına 10 dolar azaltarak 70-90 dolar seviyesine düşürdü. Bu, ABD'nin gelecek yıl likit arz büyümesine ilişkin görünümünü güçlendirmesiyle geldi.