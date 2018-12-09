Ekonomi 19,5 milyon konuttan 7,5 milyonu sorunlu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'deki 19,5 milyon konuttan 7,5 milyonu sorunlu... En az 30 milyon kişi yaşıyor

19,5 milyon konuttan 7,5 milyonu sorunlu

Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, "Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre Türkiye'deki 19,5 milyon konuttan 7,5 milyonu sorunlu. Bu sorunlar arasında çatı akması, rutubet ve yalıtımsızlık gibi sıkıntılar başı çekiyor" dedi.

AA
Türkiye sorunlu ev oranında Avrupa'da yüzde 38 ile birinci sırada yer alıyor.
Türkiye sorunlu ev oranında Avrupa'da yüzde 38 ile birinci sırada yer alıyor.

Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre Türkiye'deki 19,5 milyon konuttan 7,5 milyonunda rutubet, yalıtım, çatı akması ve benzeri sorunlar olduğunu belirterek, "Türkiye'nin nüfusunun 82 milyon olduğu düşünüldüğünde bu 7,5 milyon sorunlu konutta en az 30 milyon kişi yaşıyor" dedi.

Akbal, yaptığı açıklamada, Türkiye'de konut sayısının 19,5 milyon olduğunu kaydederek, ülkede son yıllarda satılan konut sayısının bir milyonu aştığını, geçen yıl 1,4 milyon konutun el değiştirdiğini söyledi.

  • Türkiye'de sadece evlilik ve boşanmalarla yılda 700 bin konut ihtiyacının ortaya çıktığını dile getiren Akbal, bunun yanı sıra çok ciddi bir konut stokunun da elden geçirilmesi gerektiği konusunun gündemde olduğunu bildirdi.

Akbal, ülkedeki mevcut konut stokunda ciddi oranda sıkıntılı ev bulunduğunu kaydederek, bu konutların yenilenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre Türkiye'deki 19,5 milyon konuttan 7,5 milyonunun sorunlu olduğunu aktaran Akbal, Eurostat'ın verilerine göre bu sorunlar arasında çatı akması, rutubet ve yalıtımsızlık gibi sıkıntıların başı çektiğini vurguladı.

  • Akbal, "Türkiye'nin nüfusunun 82 milyon olduğu düşünüldüğünde bu 7,5 milyon konutta en az 30 milyon kişi yaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"10 yılda yüzde 45'ten yüzde 38'e geriledi"

Akbal, başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olmak üzere uzmanların Türkiye'deki 7-7,5 milyon konutun yenilenmesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

Bu konutların yenilenmesine dair gereklilik nedenlerinin başında güvenliğin geldiğini dile getiren Akbal, bu olayın bir de refah ve konfor boyutu olduğunu bildirdi.

  • Akbal, "Bu açıdan değerlendirildiğinde, bugün Türkiye nüfusunun çok büyük bir bölümünün sorunlu olarak nitelendirilen konutlarda ikame ettikleri görülüyor" dedi.

Avrupa'daki toplam nüfusun yüzde 13,1'inin rutubetli, çatısı akan veya sorunlu evde oturduğunu aktaran Akbal, şu bilgileri verdi:

REKLAM

"Avrupa'da son 10 yılda bu oran yüzde 18 seviyesinden yüzde 13 seviyelerine geriledi. Türkiye'ye baktığımızda ise bizim burada kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. Son verilere göre Türkiye'deki nüfusun yüzde 38'e yakını bu tür sorun evlerde yaşıyor. Bu oran 2006'da ise yüzde 45'e yaklaşıyordu. Her ne kadar 10 yıl öncesine göre ciddi bir ilerleme kaydetmiş olsak da hala önümüzde alınacak bir mesafe var. Bu konuda sektörün tüm paydaşlarına ve özellikle biz gayrimenkul şirketlerine önemli sorumluluklar düşüyor."

Sorunlu evlerde ilk sırada Türkiye, son sırada Finlandiya

Akbal, toplam 34 ülkenin yer aldığı bu araştırmada, Türkiye'nin, sorunlu ev oranında Avrupa'da yüzde 38 ile birinci sırada bulunurken, onu, yüzde 29,3 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi, yüzde 25,5 ile Portekiz'in izlediğini söyledi.

  • Sorunlu evlerin oranının en düşük olduğu ülkelerde ise yüzde 4,2 ile Finlandiya'nın birinci basamakta yer aldığını dile getiren Akbal, Finlandiya'yı yüzde 5,9 ile Norveç'in, yüzde 6,7 ile Slovakya'nın takip ettiğini bildirdi.

Akbal, gerek mevcut evlerin tadilatında, gerekse konut stokunun yenilenmesinde hane halkının önüne çıkan en büyük sorunun finansman olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun için de gayrimenkul şirketlerinin alışılagelmiş çözümlerin dışında, faizsiz peşinatsız ödeme sistemlerini devreye alması gerekiyor. Bu sorunu çözebilirsek Türkiye'de konut sahibi olmak için sırada bekleyen 4 milyon aileyi ev sahibi yapabiliriz. Biz de FuzulEv çatısı altında geliştirdiğimiz faizsiz, peşinatsız, kredisiz konut edindirme sistemiyle, Türkiye'deki gayrimenkul sektörüne yeni bir bakış açısı kazandırıyoruz."

Bakan Kurum, 7,5 milyon konutu yenilemeleri gerektiğini açıklamıştı

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 19 Kasım'da, Ankara'da katıldığı "Sürdürülebilir Şehirler Projesi"nin açılışında kentsel dönüşüm ile şehirlerdeki sağlıksız yapı stokunu yenileyeceklerini, şu ana kadar ülke genelinde 580 bin konutun yenileme çalışmalarına başladıklarını belirtmişti.

REKLAM

Kurum, hedeflerinin 2030 yılında 7,5 milyon konutu öncelik ve aciliyet durumlarına göre dönüştürmek olduğunu kaydederek, "Yapacağımız yeni konutları yerel dokuya, yatay mimariye uygun şekilde inşa edeceğiz. Dönüştürdüğümüz her bir konutun örnek proje olması için çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Konteynerler yerli X-ray cihazlarından geçecek
EKONOMİ
Konteynerler yerli X-ray cihazlarından geçecek

Hürjet'te 'kuvvetli' adımlar
EKONOMİ
Hürjet'te 'kuvvetli' adımlar

Havacılıkta ciro 110 milyar liraya ulaştı
EKONOMİ
Havacılıkta ciro 110 milyar liraya ulaştı

/**/
Meclis Başkanı'ndan bütçe daveti

Meclis Başkanı'ndan bütçe daveti

​Yıldırım, partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.
Bakan'dan tam destek

Bakan'dan tam destek

​Liseli mucidin beklediği haber Ziya Selçuk'tan geldi.
Her şey gelecek hafta belli olacak

Her şey gelecek hafta belli olacak

Sarı Yeleklilerin hedefindeki Macron tarih verdi.
Fransız Polis'iengel dinlemedi

Fransız Polis'iengel dinlemedi

​Tekerlekli sandalyedeki eylemcinin yerlerde sürüklendiği anlar.
Trump bize burnunu sokmasın

Trump bize burnunu sokmasın

​"Fransız'lar beni istiyor" diyen Trump'a sert çıkış.
Hepsimidesinden çıktı

Hepsimidesinden çıktı

Yuttuğu 116 kapsülün hepsi operasyonla çıkarıldı.
Bedellininkışla günlüğü

Bedellininkışla günlüğü

Yan gel yat değil, yüksek disiplin ve düzenli eğitim.
Gözleryarınki verilerde

Gözleryarınki verilerde

Ekonomide 3. çeyrek verileri açıklanacak.

FETO'nunperuklu erkekleri

FETO'nunperuklu erkekleri

​Yakalanmamak için kadın kılığına girmişler.
Öğledensonraya dikkat

Öğledensonraya dikkat

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Süper Lig ekibinin teknik direktörü görevi bıraktı.

Obradovic gidebilir

Obradovic gidebilir

Fenerbahçe'nin hocasına dünya devi talip oldu.
Prens'in akıl hocası damat çıktı

Prens'in akıl hocası damat çıktı

Trump'ın damadı, Veliaht Prens'e akıl vermiş.
Erdoğan sürprizi

Erdoğan sürprizi

Erdoğan daveti geri çevirmedi, evlerinde ziyaret etti.
Ve terör onları da vurdu

Ve terör onları da vurdu

​KP/ML TİKKO, Fransa'daki eylemlere destek verdiklerini duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.