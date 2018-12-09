Ekonomi Havacılıkta ciro 110 milyar liraya ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk havacılık sektöründe ciro 110 milyar liraya ulaştı: Dünya ortalamasının 3 katı büyüdü

Havacılıkta ciro 110 milyar liraya ulaştı

Türkiye'de 2003'te 3 milyar lira olan sivil havacılık sektörünün cirosu, 110 milyar liraya yükseldi. Hava ulaşımı Türkiye'de ekonomik durum, ilerleyen teknoloji ve artan rekabet sayesinde hızla gelişirken, havacılıkta dünya ortalamasının 3 katına yakın büyüme gerçekleşti.

AA
Havacılıkta dünya ortalamasının 3 katına yakın büyüme gerçekleşti.
Havacılıkta dünya ortalamasının 3 katına yakın büyüme gerçekleşti.

Türkiye sivil havacılık sektörünün 2003'te 3 milyar lira olan cirosu, 110 milyar liraya ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, "Ulaşan ve Erişen Türkiye" kitabından derlenen bilgiye göre, 1,5 milyar insanın uçakla 4 saatte erişebileceği bir coğrafyada yer alan Türkiye, dünyada hava yolu ulaşımına talebin en çok arttığı bölgeye yakın bulunuyor.

Hava ulaşımı Türkiye'de ekonomik durum, ilerleyen teknoloji ve artan rekabet sayesinde hızla gelişirken, havacılıkta dünya ortalamasının 3 katına yakın büyüme gerçekleşti.

Hava yolu şirketlerinin uçak sayısı yüzde 220 arttı

Hava yolu yolcu sayısında dünyada 10'uncu, Avrupa'da 4'üncü sırada yer alan Türkiye'de, 2003'ten bugüne sürdürülen politikalar sonucunda hava yolu şirketlerinin uçak sayısı yüzde 220, koltuk kapasitesi yüzde 254, kargo kapasitesi yüzde 449 arttı, yurt içinde ve dışında uçulan nokta sayısı 351'ye ulaştı.

Türkiye'de 2003'te sivil havacılık işletmeleri bünyesinde toplam 626 hava aracı bulunurken Ağustos 2018 itibarıyla bu sayı bin 390'a yükseldi.

Sektörde istihdam edilen kişi sayısı da 65 binden 2017 sonu itibarıyla 196 bin 41'e ulaştı.

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