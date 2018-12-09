Ekonomi Emekliye çifte zam geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekliye çifte zam geliyor

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği zam haberi için zaman daralıyor. Ocakta alacak maaşlarla birlikte ek ödemeler de artacak. Ayrıca memur emeklileri için enflasyon farkı da kesinleşti. 5 aylık enflasyona göre fark yüzde 7.14 olacak.

Yeni Şafak Diğer
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları için aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları için aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor.

Ocak ayı yaklaşırken, emeklilerin gözü zam oranına çevrildi. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.

5 aylık enflasyona göre, temmuz- kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10.64 olarak görünüyor. Posta'da yer alan habere göre, zam oranının belli olması için sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak.

Ek ödeme de artıyor

Bu sonuçlara göre emeklilerin aldığı ek ödeme miktarında da artış yaşanacak. Maaşın yüzde 4'ü olarak verilen ek ödeme maaş yükseldikçe değişiklik gösterecek. Örneğin 2000 lira maaş alan bir emeklinin ek ödemesi 80 lira olarak hesaplanıyor ve bu emeklimize 2.080 lira maaş ödeniyor. Emekliye yüzde 10.64 zam yapıldığında maaşı 2.212,80 liraya çıkacak. Bu durumda ek ödemesi ise 88 lira 55 kuruş olacak ve bankaya 2.301 lira 35 kuruş yatırılacak.

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Kasım ayı enflasyon verileri

Enflasyon Kasım ayında yüzde 1,44 gerileyerek, yıllık bazda yüzde 21,62 oldu. Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler kasım ayında enflasyonun yüzde 0,64 gerileyeceğini öngörmüştü.

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