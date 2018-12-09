Ekonomi Adanada petrol arayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TPAO'dan petrol hamlesi: Adana'da çalışmalara başlıyor

Adana'da petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Adana'da petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edilirken, şirkete 8 yıllığına ruhsat verildi.

AA
TPAO petrol arama faaliyetlerine devam ediyor.
TPAO petrol arama faaliyetlerine devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adana'da petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Adana'daki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylandı ve şirkete 8 yıllığına ruhsat verildi.

Fatih’e kardeş geliyor
EKONOMİ
Fatih’e kardeş geliyor

Yurt dışında da aramalara devam ediyor

Afrika’daki stratejik önemini giderek artıran Türkiye’nin Sudan’da petrol araması yapacağı alanlar netleşiyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Sudan Petrol Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmaya göre, TPAO, ülkenin Güney Sudan’la olan sınırda bulunan ve şu anda petrol çıkarılan yerlere yakın iki alanda petrol araması yapacak.

Türkiye’nin Sudan’da petrol araması yapacağı alanlar netleşiyor. TPAO, söz konusu ülkenin Güney Sudan ile olan sınırda bulunan ve şu anda petrol çıkarılan yerlere yakın iki alanda petrol araması yapacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Sudan Petrol Bakanlığı arasında bir sahanın geliştirilmesi için çalışma anlaşması imzalandı.

TPAO Abyei’de petrol arayacak
EKONOMİ
TPAO Abyei’de petrol arayacak

/**/
Meclis Başkanı'ndan bütçe daveti

Meclis Başkanı'ndan bütçe daveti

​Yıldırım, partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.
Bakan'dan tam destek

Bakan'dan tam destek

​Liseli mucidin beklediği haber Ziya Selçuk'tan geldi.
Her şey gelecek hafta belli olacak

Her şey gelecek hafta belli olacak

Sarı Yeleklilerin hedefindeki Macron tarih verdi.
Fransız Polis'iengel dinlemedi

Fransız Polis'iengel dinlemedi

​Tekerlekli sandalyedeki eylemcinin yerlerde sürüklendiği anlar.
Trump bize burnunu sokmasın

Trump bize burnunu sokmasın

​"Fransız'lar beni istiyor" diyen Trump'a sert çıkış.
Hepsimidesinden çıktı

Hepsimidesinden çıktı

Yuttuğu 116 kapsülün hepsi operasyonla çıkarıldı.
Bedellininkışla günlüğü

Bedellininkışla günlüğü

Yan gel yat değil, yüksek disiplin ve düzenli eğitim.
Gözleryarınki verilerde

Gözleryarınki verilerde

Ekonomide 3. çeyrek verileri açıklanacak.

FETO'nunperuklu erkekleri

FETO'nunperuklu erkekleri

​Yakalanmamak için kadın kılığına girmişler.
Öğledensonraya dikkat

Öğledensonraya dikkat

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Süper Lig ekibinin teknik direktörü görevi bıraktı.

Obradovic gidebilir

Obradovic gidebilir

Fenerbahçe'nin hocasına dünya devi talip oldu.
Prens'in akıl hocası damat çıktı

Prens'in akıl hocası damat çıktı

Trump'ın damadı, Veliaht Prens'e akıl vermiş.
Erdoğan sürprizi

Erdoğan sürprizi

Erdoğan daveti geri çevirmedi, evlerinde ziyaret etti.
Ve terör onları da vurdu

Ve terör onları da vurdu

​KP/ML TİKKO, Fransa'daki eylemlere destek verdiklerini duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.