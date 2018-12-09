Adana'da petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adana'da petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Adana'daki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylandı ve şirkete 8 yıllığına ruhsat verildi.

EKONOMİ Fatih’e kardeş geliyor

Yurt dışında da aramalara devam ediyor

Afrika’daki stratejik önemini giderek artıran Türkiye’nin Sudan’da petrol araması yapacağı alanlar netleşiyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Sudan Petrol Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmaya göre, TPAO, ülkenin Güney Sudan’la olan sınırda bulunan ve şu anda petrol çıkarılan yerlere yakın iki alanda petrol araması yapacak.

Türkiye’nin Sudan’da petrol araması yapacağı alanlar netleşiyor. TPAO, söz konusu ülkenin Güney Sudan ile olan sınırda bulunan ve şu anda petrol çıkarılan yerlere yakın iki alanda petrol araması yapacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Sudan Petrol Bakanlığı arasında bir sahanın geliştirilmesi için çalışma anlaşması imzalandı.