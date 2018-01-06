2018 için ilk sinyal geldi! En az 2 artış bekleniyor

Harker, Amerikan Ekonomi Derneğinin Philadelphia'da düzenlenen toplantısında ülke ekonomisini değerlendirdi.

Uzun süredir Fed'in yüzde 2 hedefinin altında seyreden enflasyondaki zayıflığın sürmesinin ekonomi için sorun arz edeceğini belirten Harker, "Eğer enflasyondaki zayıflık sürerse bu ciddi problem olur. Bu nedenle 2018 için iki faiz artışının muhtemelen uygun olacağı görüşündeyim." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 2,5 BÜYÜME BEKLENİYOR

Harker, ayrıca şu an yüzde 1,8 seviyesindeki enflasyonun 2019'da yüzde 2'nin üstüne çıktıktan sonra yeniden bu seviyeye gerilemesini beklediğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Philadelphia Şubesi Başkanı Patrick Harker



"Enflasyonun sadece yüzde 2'ye yükselmesi değil bir süre için bu seviyenin biraz üzerine çıkması yararlı olacaktır" değerlendirmesini yapan Harker, Amerikan ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5'in biraz üstünde büyümesini beklediğini sözlerine ekledi.

REKLAM

SON İKİ YILDIR İLERLEME KAYDETMEDİK

Philadelphia Fed Başkanı Harker'ın enflasyon konusundaki görüşlerine katılan bir başka Fed yetkilisi St.Louis Fed Başkanı James Bullard oldu.

Bullard, Bloomberg'e verdiği mülakatta, Fed'in son iki yılda enflasyon hedefine doğru hiç ilerleme kaydetmediğini vurgulayarak, "Para politikası için bir karar verici olarak, enflasyon bu kadar düşükken yükselip yükselmeyeceğini bekleyip görmeyi tercih ederim." ifadelerini kullandı.

3 FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin geçen ay açıklanan projeksiyonları, Fed yetkililerinin 2018'e yönelik ortalama faiz oranı beklentisi, yıl içinde 25 baz puanlık 3 faiz artışı yapılacağına işaret etmişti.

OY HAKKI BULUNUYOR

FOMC'nin 2018'deki sekiz toplantısından ilki 30-31 Ocak'ta Washington'da düzenlenecek. Philadelphia Fed Başkanı Harker ve St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın FOMC'de bu yıl oy hakkı bulunmuyor.

REKLAM

OYNAT 01:42 Memur ve emekliye müjde! İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...







EKONOMİ Dolar 2,5 ayın en düşüğünde

EKONOMİ THY'den dev anlaşma