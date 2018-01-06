Ekonomi2018 için ilk sinyal geldi En az 2 artış bekleniyor
DÜNYA EKONOMİSİ

FED 2018 yılında iki kez faiz arttırabilir

2018 için ilk sinyal geldi! En az 2 artış bekleniyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Philadelphia Şubesi Başkanı Patrick Harker, enflasyondaki zayıflığın sürmesi halinde ciddi problem oluşturacağının altını çizerek, Fed'in yıl içinde iki kez faiz artırmasından yana olduğunu açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesinin geçen ay açıklanan projeksiyonlarında ise beklentinin 3 faiz artışı olduğu ifade edilmişti.

Haber MerkeziAA
ABD Merkez Bankası faiz beklentisi
ABD Merkez Bankası faiz beklentisi

Harker, Amerikan Ekonomi Derneğinin Philadelphia'da düzenlenen toplantısında ülke ekonomisini değerlendirdi.

Uzun süredir Fed'in yüzde 2 hedefinin altında seyreden enflasyondaki zayıflığın sürmesinin ekonomi için sorun arz edeceğini belirten Harker, "Eğer enflasyondaki zayıflık sürerse bu ciddi problem olur. Bu nedenle 2018 için iki faiz artışının muhtemelen uygun olacağı görüşündeyim." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 2,5 BÜYÜME BEKLENİYOR

Harker, ayrıca şu an yüzde 1,8 seviyesindeki enflasyonun 2019'da yüzde 2'nin üstüne çıktıktan sonra yeniden bu seviyeye gerilemesini beklediğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Philadelphia Şubesi Başkanı Patrick Harker


"Enflasyonun sadece yüzde 2'ye yükselmesi değil bir süre için bu seviyenin biraz üzerine çıkması yararlı olacaktır" değerlendirmesini yapan Harker, Amerikan ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5'in biraz üstünde büyümesini beklediğini sözlerine ekledi.

SON İKİ YILDIR İLERLEME KAYDETMEDİK

Philadelphia Fed Başkanı Harker'ın enflasyon konusundaki görüşlerine katılan bir başka Fed yetkilisi St.Louis Fed Başkanı James Bullard oldu.

Bullard, Bloomberg'e verdiği mülakatta, Fed'in son iki yılda enflasyon hedefine doğru hiç ilerleme kaydetmediğini vurgulayarak, "Para politikası için bir karar verici olarak, enflasyon bu kadar düşükken yükselip yükselmeyeceğini bekleyip görmeyi tercih ederim." ifadelerini kullandı.

3 FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin geçen ay açıklanan projeksiyonları, Fed yetkililerinin 2018'e yönelik ortalama faiz oranı beklentisi, yıl içinde 25 baz puanlık 3 faiz artışı yapılacağına işaret etmişti.

OY HAKKI BULUNUYOR

FOMC'nin 2018'deki sekiz toplantısından ilki 30-31 Ocak'ta Washington'da düzenlenecek. Philadelphia Fed Başkanı Harker ve St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın FOMC'de bu yıl oy hakkı bulunmuyor.

Memur ve emekliye müjde!
OYNAT01:42
Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


YORUM YAP

Dolar 2,5 ayın en düşüğünde
EKONOMİ
Dolar 2,5 ayın en düşüğünde

THY'den dev anlaşma
EKONOMİ
THY'den dev anlaşma

Çiftlikbank ismi için harekete geçildi
EKONOMİ
Çiftlikbank ismi için harekete geçildi

ÖNERİLEN VİDEOLAR
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Otomobilde ÖTV indirimi
Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.
Kaleci antrenmanı dediğin böyle olur!
Tayland'ın 27 yaşındaki kale bekçisi Kawin Thamsatchanan'ın antrenman görüntüleri takdire şayan...
İran teyakkuzda!
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İran'ın Meşhed kentinde başlayarak birçok şehre yayılan gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine karşı İran hükümetini savunanlar da sokağa çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'azınlık' olarak nitelediği protestoculara “İran halkı cevap verecek" açıklamasını yaptı.
Bunu Gördünüz Mü? Hem Gol Hem Basket Attı
Sosyal medyanın en çok konuştuğu penaltıdan, Kazakistan'da aşırı yağışa rağmen oynanan maça kadar yine çok ilginç görüntüler, Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...


4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Semayı kaplayan bir feryat…
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu da 'Karadenizli' Patron Bebek
Patron Bebek isimli animasyon filmine Karadeniz şivesiyle dublaj yapıldı. Oğuzhan Uzun isimli kişinin yaptığı dublajlı video görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. 3 bölümden oluşan video serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
‘Dünya’da 2017…
Acı, gözyaşı, mücadele, direniş, ümit ve yolculuk… Özellikle Ortadoğu coğrafyası ve tüm dünyada zulüm, 2017'de de bitmedi!

KAPAT

YUKARI