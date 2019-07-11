Ekonomi 2019 yılı Kapadokyada zirve yıl olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2019 yılı Kapadokya'da 'zirve yıl' olacak

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Durmaz, "2019'un sonuna kadar daha çok ziyaretçi alacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Kapadokya, her yıl daha fazla yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.
Kapadokya, her yıl daha fazla yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini bu senenin ilk 6 aylık döneminde ziyaret edenlerin sayısı, "altın yıl" olarak kabul edilen 2018'e oranla yaklaşık yüzde 21 artarak 1 milyon 562 bin 617 kişiye yükseldi.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim alanları, kayadan oyma tarihi manastırları, at, ATV motor ve sıcak hava balon turlarıyla tanınan Kapadokya, her yıl daha fazla yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Kapadokya'daki Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerine, ocak-haziranda 2017'nin aynı dönemine oranla yüzde 41,8, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 20,8 artışla 1 milyon 562 bin 617 turist giriş yaptı.

  • Dünyanın dört bir tarafından gelen turistleri doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle karşılayan bölgedeki müze ve ören yerleri, bu yıl ocakta 123 bin 244, şubatta 128 bin 955, martta 188 bin 487, nisanda 360 bin 46, mayısta 333 bin 655, haziranda ise 428 bin 230 ziyaretçi çekti.

Bakanlık verilerine göre, Kapadokya'daki aynı alanları, ocak-haziran döneminde 2017'de 908 bin 294, 2018'de ise 1 milyon 236 bin 355 turist gezdi.

En çok Göreme Açık Hava Müzesi ziyaret edildi

Yılın ilk 6 ayında müze ve ören yerlerine en yoğun ilgi 428 bin 230 ziyaretçiyle haziranda yaşandı. Ocak-haziranda en çok ziyaret ise 648 bin 834 turistle Göreme Açık Hava Müzesi'ne yapıldı.

"Nüfusu kalabalık ülke vatandaşları rağbet gösteriyor"

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, bölge tarihinde en yoğun turizm döneminin 2018'de yaşandığını, ancak bu seneki verilerin tüm yılları geride bıraktığını söyledi.

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Bölgede dünyanın çeşitli yerlerinden turist ağırlandığını dile getiren Durmaz, şöyle konuştu:

"Biz 2018'i bölgenin en yoğun yılı ilan etmiştik ama bu sene daha güzel oldu. Kapadokya, dünyada eşi benzeri olmayan bir doğa harikası, aynı zamanda aktiviteleriyle ön plana çıkıyor. Bu aktivitelerden sıcak hava balon turuna katılanlar olduğu gibi seyretmek için gelenler dahi oluyor. Yerli ve yabancı misafirlerimiz bu manzarayı görmek için bölgeyi tercih ediyor. 2019'un sonuna kadar daha çok ziyaretçi alacağımızı düşünüyoruz. Bu durum, 2020'nin daha iyi geçeceğinin habercisidir. Rusya, Çin, Hindistan gibi nüfusu kalabalık ülke vatandaşlarının Kapadokya'ya rağbeti olumlu yansıyor."

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