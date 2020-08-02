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Ekonomi Milyonlarca vatandaşı sevindiren haber İşte kalem kalem KDV indirimleri
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2020 KDV indirimi: Hangi sektörlere ve nelere KDV indirimi geldi?

Milyonlarca vatandaşı sevindiren haber: İşte kalem kalem KDV indirimleri

Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren haber geçtiğimiz gün geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni vergi indirimlerinin detayları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet kolunda katma değer vergisi (KDV) oranlarında yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere indirime gidildi. Peki hangi ürünlerde KDV indirimi yapıldı? KDV indirimi yapılan ürünler neler? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Birçok sektörde yıl sonuna kadar geçerli olacak KDV indirimi kapsamında indirim yapılan sektörlerde rahat bir nefes alacak.
Birçok sektörde yıl sonuna kadar geçerli olacak KDV indirimi kapsamında indirim yapılan sektörlerde rahat bir nefes alacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklama ile birçok sektörde yıl sonuna kadar uygulanacak olan KDV indirimiaçıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile KDV indiriminin uygulanacağı sektörler resmen açıklandı. Vatandaşlar da KDV indiriminin detaylarını araştırıyor. Konu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HANGİ ÜRÜNLERE KDV İNDİRİMİ YAPILDI?

Koronavirüsten etkilenen ekonomik faaliyetlerin hızla normalleşmeye dönmesine katkı sağlanması amacıyla bazı hizmetlerde geçici olarak yıl sonuna kadar vergi indirimleri uygulanacak.

Buna göre, belirlenen sektör ve iş kollarında tanımlı mal ve hizmetlerin sunulmasında uygulanan KDV oranları, yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Bu sektör ve iş kolları, iş yeri kiralama hizmeti, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler, terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı, ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri ile halı ve kilim yıkama hizmetleri olarak belirlendi.

İş dünyasında KDV indirimi sevinci
EKONOMİ
İş dünyasında KDV indirimi sevinci

Söz konusu vergi indiriminden, malzemeleri hariç aşağıdaki faaliyetler de yararlanacak:

"Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı, evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima gibi) bakım ve onarımı, tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar gibi) bakım ve onarımı, evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi gibi) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı, ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı, mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı, bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı, müzik aletlerinin bakım ve onarımı, çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri, motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı, hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri."

Bakan Albayrak'tan KDV müjdesi
EKONOMİ
Bakan Albayrak'tan KDV müjdesi

GENEL ORANA TABİ VERGİLENDİRME

Ayrıca, genel orana tabi yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), yolcu taşımacılığı hizmetleri, genel orana tabi süs bitkileri ile çiçek teslimleri de KDV indiriminden faydalanacak.

Ancak bu hizmetlerle beraber sunulan malzemeler indirim kapsamında yer almayacak. Malzemeler hangi orana tabi ise o orandan vergilendirilmeye devam edecek.

Bakan Albayrak'tan müjde: KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik
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Bakan Albayrak'tan müjde: KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik

TURİZMLE BAĞLANTILI SEKTÖRLERDE YÜZDE 1 KDV

  • Diğer taraftan, yine salgın döneminde en çok etkilenen sektörlerden turizm ile doğrudan ve dolaylı ilgili olan konaklama hizmeti, yeme-içme sektöründe verilen hizmetler ile sinema, tiyatro, opera, operet, bale ve müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerin yüzde 8 olan KDV oranları da yıl sonuna kadar geçici olarak yüzde 1'e indirildi.

ESNAF VE TÜCCARIN KİRA ÖDEMESİNE VERGİ DESTEĞİ

  • Ayrıca alınan tedbirler kapsamında, iş yerlerinin gayrimenkul kiralamalarında uygulanan yüzde 20 gelir vergisi stopaj oranı da yıl sonuna kadar yüzde 10 olacak.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinde sayılan esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı, şirketler gibi kişi, kurum ve kuruluşlar iş yerleri için kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Mevcut uygulamada, kiracı olan söz konusu mükelleflerin, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 20 gelir vergisi tevkifatı yapması gerekiyordu.

Yapılan düzenlemeyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar nakden veya hesaben yapılan kira ödemelerine yüzde 10 gelir vergisi kesintisi yapılacak. Böylece kesinti yapmakla yükümlü mükelleflerin gerçek kişilere, kooperatiflere, dernek ve vakıflara yapacakları kira ödemelerine yüzde 10 oranı geçerli olacak.

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