Milyonlarca vatandaşı sevindiren haber: İşte kalem kalem KDV indirimleri

Birçok sektörde yıl sonuna kadar geçerli olacak KDV indirimi kapsamında indirim yapılan sektörlerde rahat bir nefes alacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklama ile birçok sektörde yıl sonuna kadar uygulanacak olan KDV indirimiaçıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile KDV indiriminin uygulanacağı sektörler resmen açıklandı. Vatandaşlar da KDV indiriminin detaylarını araştırıyor. Konu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HANGİ ÜRÜNLERE KDV İNDİRİMİ YAPILDI?

Koronavirüsten etkilenen ekonomik faaliyetlerin hızla normalleşmeye dönmesine katkı sağlanması amacıyla bazı hizmetlerde geçici olarak yıl sonuna kadar vergi indirimleri uygulanacak.

Buna göre, belirlenen sektör ve iş kollarında tanımlı mal ve hizmetlerin sunulmasında uygulanan KDV oranları, yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Bu sektör ve iş kolları, iş yeri kiralama hizmeti, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler, terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı, ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri ile halı ve kilim yıkama hizmetleri olarak belirlendi.

EKONOMİ İş dünyasında KDV indirimi sevinci

Söz konusu vergi indiriminden, malzemeleri hariç aşağıdaki faaliyetler de yararlanacak:

"Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı, evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima gibi) bakım ve onarımı, tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar gibi) bakım ve onarımı, evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi gibi) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı, ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı, mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı, bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı, müzik aletlerinin bakım ve onarımı, çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri, motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı, hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri."

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EKONOMİ Bakan Albayrak'tan KDV müjdesi

GENEL ORANA TABİ VERGİLENDİRME

Ayrıca, genel orana tabi yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), yolcu taşımacılığı hizmetleri, genel orana tabi süs bitkileri ile çiçek teslimleri de KDV indiriminden faydalanacak.

Ancak bu hizmetlerle beraber sunulan malzemeler indirim kapsamında yer almayacak. Malzemeler hangi orana tabi ise o orandan vergilendirilmeye devam edecek.

EKONOMİ Bakan Albayrak'tan müjde: KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik

TURİZMLE BAĞLANTILI SEKTÖRLERDE YÜZDE 1 KDV

Diğer taraftan, yine salgın döneminde en çok etkilenen sektörlerden turizm ile doğrudan ve dolaylı ilgili olan konaklama hizmeti, yeme-içme sektöründe verilen hizmetler ile sinema, tiyatro, opera, operet, bale ve müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerin yüzde 8 olan KDV oranları da yıl sonuna kadar geçici olarak yüzde 1'e indirildi.

Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var.



📍İş yeri kira stopajını %20’den %10’a



📍Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV’yi %18’den %8’e indirdik. pic.twitter.com/IbSDOY6WZW — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 30, 2020

ESNAF VE TÜCCARIN KİRA ÖDEMESİNE VERGİ DESTEĞİ

Ayrıca alınan tedbirler kapsamında, iş yerlerinin gayrimenkul kiralamalarında uygulanan yüzde 20 gelir vergisi stopaj oranı da yıl sonuna kadar yüzde 10 olacak.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinde sayılan esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı, şirketler gibi kişi, kurum ve kuruluşlar iş yerleri için kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Mevcut uygulamada, kiracı olan söz konusu mükelleflerin, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 20 gelir vergisi tevkifatı yapması gerekiyordu.

Yapılan düzenlemeyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar nakden veya hesaben yapılan kira ödemelerine yüzde 10 gelir vergisi kesintisi yapılacak. Böylece kesinti yapmakla yükümlü mükelleflerin gerçek kişilere, kooperatiflere, dernek ve vakıflara yapacakları kira ödemelerine yüzde 10 oranı geçerli olacak.

OYNAT 01:55 Bakan Albayrak: Bu yılı pozitif büyüme ile kapatacağız Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Büyüme beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albayrak, 'Türkiye, dünyaya kıyasla büyümeden tutun işsizliğe kadar bir çok alanda etkilenen ülkeler içinde en az etkilenen, pozitif ayrışan ülke olacak. Birinci çeyrekte dünyada birçok ülke ciddi küçülme yaşadı, Türkiye, bu anlamda birinci çeyrekte pozitif. İkinci çeyreğe bakacağız. Dünya, birçok ülke ciddi daralma yaşayacak, Türkiye onlara kıyasla daha az etkilenecek, negatif olsa da daha az etkileneceği süreç olacak. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Bakan Albayrak: Milletimiz sergilediği dayanışma ile güven ülkesi olduğumuzu ispatladı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) video konferans ile düzenlediği DEİK Talks programı kapsamında DEİK Başkanı Nail Olpak'ın sorularını yanıtladı. Albayrak, 'Önümüzde çok ama çok umut verici bir dönem var. Benim hayat bakış açım bu. Bardağın hep dolu tarafını daha da artırarak pozitif ve güçlü bir gündemle yolumuza devam edeceğiz. Bu dönemi tüm dış ticaretimizi yeniden ele alacak kapsamlı bir bakış açısıyla kurgulayacağız. Hatta kurgulamaya başladık, yakında çok farklı adımları görmeye devam edeceğiz. Sağlık alanında ortaya koyduğumuz başarı, Türkiye'nin salgın süresince dünyanın tamamına uzattığı yardım eli, ülke sayısı 60'ı geçti, milletimizin sergilediği eşsiz dayanışma fotoğrafı her anlamda bir güven ülkesi olduğumuzu bir kez daha ispatladı' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Bakan Albayrak: Kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından 'Birlikte Başaracağız' başlığı ile yaptığı paylaşımda “Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor. Yasemin Hanım'ın vurguladığı gibi istihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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