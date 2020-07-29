Araç sahipleri dikkat: MTV son ödeme tarihini kaçırmayın

Otomobil sahiplerinin her yıl ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit ödemeleri için zaman tükeniyor. Bilindiği gibi MTV her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olarak ödeniyor. MTV 1. taksitler ocak ayında ödenmişti. İkinci taksit ödemeleri de 1 Temmuz itibariyle ödenmeye başlandı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi nedir? MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? MTV nasıl hesaplanır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? sorularının cevabı haberimizde....

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MTV nedir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), motorlu kara taşıtlarının doğaya salmış olduğu emisyon oranına, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafında her yıl (bankalar kurulu kararı olmaması durumunda) yeniden değerleme oranına göre tutarları belirlenen bir taşıt vergisidir.

Bu belirleme ölçütleri arasında vergiye en fazla etkisi olan emisyon oranıdır. Emisyon oranı ise motorun silindir hacmi (motor gücü) ile doğru orantılı olarak azalıp, artar. Bu sebeple motor gücü düşük olan araçlar daha az vergi öder.

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MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

MTV ödemesi ne zamana kadar yapılacak konusunda çok sayıda araç sahibi araştırmalar yapıyor. MTV 2. taksit son gün 31 Temmuz 2020 olarak belirlendi. Araç sahiplerinin MTV ödemeleri son gün ya da öncesinde ödemelerini tamamlaması gerekiyor.

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MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

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Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

(01/01/2018 öncesi tescil)

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Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 861 lira, 2020 MTV’si: 964 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1499 lira, 2020 MTV’si: 1679 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2647 lira, 2020 MTV’si: 2763 lira

1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 4170 lira, 2020 MTV’si: 4670 lira

4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 600 lira, 2020 MTV’si: 672 lira

4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1124 lira, 2020 MTV’si: 1259 lira

4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2068 lira, 2020 MTV’si: 2316 lira

4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 3211 lira, 2020 MTV’si: 3596 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 336 lira, 2020 MTV’si: 376 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 652 lira, 2020 MTV’si: 730 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1218 lira, 2020 MTV’si: 1364 lira.