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45 yıllık hayal gerçek oluyor: 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

Zonguldak’ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor. Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol Mithatpaşa Tünelleri sayesinde 5,7 kilometreye düşecek. Yapımı devam eden tünellerin 2021 yılı sonunda tamamlanıp trafiğe açılması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
45 yıllık hayal gerçek oluyor: 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek - Zonguldak haberleri
Sıralı 4 tünel ve 8 tüpün bulunduğu Mithatpaşa Tünelleri’nin yıl sonunda hizmete açılması bekleniyor.

Zonguldak kent trafiğini büyük oranda rahatlatacak olan Mithatpaşa Tünellerinin yapımı sürüyor. 2013 yılında dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan Mithatpaşa Tünelleri’nde çalışmalar sürüyor.

30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

Kent merkezinden Kilimli ilçesine ulaşımın sağlanacağı tüneller ile ulaşım 30 dakikadan 5 dakikaya inecek. Sıralı 4 tünel ve 8 tüpün bulunduğu Mithatpaşa Tünelleri’nin yıl sonunda hizmete açılması bekleniyor.

Araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Mithatpaşa Tünelleri’nin Gazipaşa Caddesi’ndeki trafik yükünü de büyük oranda alması bekleniyor. Filyos Vadi Projesi’ne ulaşımın ilk ayağı olacak olan tüneller; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip ediliyor.


"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun"

Fındıksuyu Sokak üzerinde ikamet eden Rıza Koçaklı, tüneller ile ulaşımın daha da kolaylaşacağını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür eden Koçaklı, "Çok güzel oluyor. Zonguldak’ı dört dörtlük yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Yalan değil adam yaptırıyor. Bu dereler de pislikten geçilmiyordu. İkinci makas mevkisi dört dörtlük olacak. Bu tünellerle Kilimli yarım saat bile sürmez. Önceden insanlar trenle gidiyordu. Ama şimdi rahat. 10-15 dakikada ulaşıyorlar. Tüneller açılınca trafikte rahatlar. Şurası dört dörtlük olacak. Ben ölmezsem, görebilirsem ne mutlu. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Böyle adam başımıza gelmez" diye konuştu.

Geçen yıl Eylül ayında ışık görüldü töreninde konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da tünellerin Batı Karadeniz’i bağlayan İstanbul’a kadar devam eden geniş sahil yolunun önemli parçalarından biri olduğuna dikkat çekmişti.

Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor: Mithatpaşa Tünelleri'nde sona gelindi
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Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Mithatpaşa Tüneli 1 ve 2'nin temeli, 2 Ağustos 2013'te dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı.
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Mithatpaşa Mahallesi ve Yeşil Mahalle arasındaki güzergahta gidiş ve geliş şeklinde yan yana inşa edilen bin 860'şar metre uzunluğundaki iki tüpte çalışmalar, 2018'in temmuz ayında ödenek yetersizliğinden durdu. Tünel inşaatı, Karayolları 15'nci Bölge Müdürlüğü tarafından 'yapımı öncelikli birinci proje' kapsamına alınmasının ardından 9 Ocak 2019'da tekrar başladı.
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Mithatpaşa Tünelleri'nin hizmete alınmasıyla birlikte Zonguldak- Kilimli arasındaki 10.8 kilometrelik yol, 5.7 kilometreye, yolculuk süresi ise 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek.
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45 yıllık hayal gerçek oluyor 1975 yılında dönemin Zonguldak Belediye Başkanı Hüseyin Öztek'in gündeme getirdiği, ancak yapılamayan Mithatpaşa Tünelleri, 45 yıl sonra bitme aşamasına geldi. Mithatpaşa-1 Tüneli´nde ışık görünürken, hemen yanındaki Mithatpaşa-2 Tüneli´nde ise ışığa 39 metre kaldı. Tünelin ışık görme töreninin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yapılması planlanıyor.
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Bir an önce bitmesini bekliyoruz Tünelin açılmasını heyecanla beklediklerini ifade eden Ramazan Petekli isimli vatandaş, uzun süredir süren çalışmaların sona gelindiğini söyledi.
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Tünellerin kentin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını düşündüğünü söyleyen Petekli, Burası bitme aşamasına geldi. Normalde 20 yıl öne bu tünellerin yapılması lazımdı. Geç kalındı, çünkü yollarımız kötü. Yıllardır bekleniyor Zonguldak'ta. Zonguldak için büyük bir başarı. 49 yıldır böyleyiz. İlk defa bu kadar hızlı çalışma olduğunu gördük. Yarıda bırakmasınlar artık. Bir ara yarıda kaldı. Bir an önce bitmesini bekliyoruz dedi.
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Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor: Mithatpaşa Tünelleri'nde sona gelindi
Zonguldak'ta kent trafiğini rahatlatması amacıyla 1975 yılında planlanan ancak 2013 yılında temelleri atılan Mithatpaşa Tünelleri inşaatında sona gelindi. Tünellerle birlikte 30 dakikalık ilçe yolu 5 dakikaya inecek.


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