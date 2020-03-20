Ekonomi 5 otomobil markası daha üretime ara verdi
OTOMOTİV

Volvo, Jaguar, Land Rover, Bentley ve Mercedes-Benz Türk üretime ara verdi

5 otomobil markası daha üretime ara verdi

Volvo, Jaguar, Land Rover, Bentley ve Mercedes-Benz Türk de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretime ara verme kararı aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
foto/arşiv
foto/arşiv

Volvo'dan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının piyasaları zayıflattığı, üretimde aksaklılara yol açtığı ve çalışanların sağlığıyla ilgili kaygılara neden olduğu kaydedildi.

Şirketin tüm çalışanların sağlığı ve güvenliğine öncelik verdiği ifade edilen açıklamada, bu çerçevede Volvo Belçika fabrikasının 5 Nisan'a kadar kapalı kalacağı, İsveç ve ABD'deki fabrikaların 26 Mart-14 Nisan'da üretime ara vereceği belirtildi.

Jaguar-Land Rover'dan yapılan açıklamada da, koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'deki tesislerde üretime geçici olarak ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, şirketin bu aşamada üretime 20 Nisan'da başlamayı öngördüğü, Slovakya ve Avusturya'daki üretimin de daha önce alınan karar doğrultusunda durdurulduğu anımsatıldı.

Bentley de, koronavirüs salgını nedeniyle bugün itibarıyla İngiltere'de üretimi durdurma kararı alındığını açıkladı.

Mercedes-Benz Türk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı 23 Mart-5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 28 Mart-10 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 haftalığına ara verme kararı aldıklarını duyurdu.
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