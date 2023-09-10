81 ile Türkiye Kart geliyor: Ulaşım araçlarından alış-verişe kadar birçok alanda kullanılacak

Bakan Uraloğlu, “Konya’da teknik altyapı süreçleri tamamlandı. İstanbul'da yeni havalimanı metro hattı entegrasyonu da hazır. Kayseri Büyükşehir, Yozgat ve Gümüşhane Belediyeleri ile sözleşme süreci bitti.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda 2023 yılı sonuna kadar hedefimiz 6 ilde projeyi devreye sokmak. TCDD ve TCDD Taşımacılık tarafından işletilen tüm raylı sistemlerde Türkiye Kart'ın devreye alınmasına yönelik çatı sözleşme süreçleri de devam ediyor.