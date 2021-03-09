Doların fiyatı ne kadar oldu?

ABD tahvil getirilerinin artması ve ABD'de ekonomik normalleşmenin beklentilerden daha hızlı olacağına ilişkin öngörülerle başlıca para birimleri karşısında 3.5 ayın en yükseğine çıkan dolar, iç piyasada da yeni güne Pazartesi günün düzeylerine yakın başladı.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6900 liradan, avro 9,1200 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,6880 liradan alınan dolar 7,6900 liradan satılıyor. 9,1180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1200 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6660 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1010 lira olmuştu.