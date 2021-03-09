9 Mart altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor? Altın yükselişe geçti Dünyanın en değerli madenlerinden bir tanesi olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak nitelendirilen altın fiyatları gün içerisinde yakından takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Bir dönem zirve rakamlara ulaşan sarı metal bazı uzmanlara göre; koronavirüs salgınına dair gelen aşı haberleriyle beraber yaşadığı düşüşünü bir süre daha devam ettirecek. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Mart Salı altın fiyatları...

Haber Merkezi 09 Mart 2021, 07:43 Son Güncelleme: 09 Mart 2021, 07:51 Yeni Şafak