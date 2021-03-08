Ekonomi Altın fiyatları yükseliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

8 Mart Pazartesi son dakika altın fiyatları: Gram altın ne kadar çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

Altın fiyatları yükseliyor

Dünyanın en değerli madenlerinden bir tanesi olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak nitelendirilen altın fiyatları gün içerisinde yakından takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Bir dönem zirve rakamlara ulaşan sarı metal bazı uzmanlara göre; koronavirüs salgınına dair gelen aşı haberleriyle beraber yaşadığı düşüşünü bir süre daha devam ettirecek. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Mart Pazartesi altın fiyatları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları yükselişe geçti.
Altın fiyatları yükselişe geçti.

Altına yatırım yapanlar ve düşük altın fiyatlarını fırsata çevirmek isteyenler tarafından altın fiyatları son dakika olarak takip ediliyor. Rekor seviyelerinden oldukça uzak bir görünüm çizen altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta kritik bin 700 dolar seviyesinin de altına indi. Bugün ise yeniden bin 700 doların üstüne çıkarak 1.705 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bir süredir daha uygun olması nedeniyle yatırımcısının gözdesi haline gelen gram altın bugün 413 liradan işleme alınıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Saat 08.00'de kaydedilen verilere göre çeyrek altın 661 lira alış ve 676 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.

Altın fiyatları ne durumda?
EKONOMİ
Altın fiyatları ne durumda?

YARIM ALTIN FİYATI

8 Mart t 2021 tarihinde yarım altın 1352 liradan alış, 1378 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını bugün 2 bin 695 liradan alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı 2 bin 772 lirada bulunuyor.

Altın fiyatlarında sürpriz: Altı ayın en düşük seviyesinde
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Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 422,2 liradan tamamladı.
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Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından 27 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 418,2 lirayı gördü ve saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 418,7 lirada dengelendi.
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Aynı dakikalarda çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını da 2.808 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 1.823 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
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Analistler, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin etkisiyle altının ons fiyatındaki düşüş eğiliminin üçüncü güne taşındığını bildirdi.
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Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.
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Analistler, bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını 2.808 liradan satılıyor
Altın fiyatlarında sürpriz: Altı ayın en düşük seviyesinde
Altının gram fiyatı, 418,2 lira ile 27 Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

Uzmanından çok konuşulacak tahmin: Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir
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Altın fiyatlarındaki yükselmeden dolayı insanların borç aldıkları altınları anlaşarak geri ödediğini söyleyen Mustafa Zağlı, “2020 yılında en çok satılan altın etüdünde çeyrek ve gram altın gitti. Malum altın fiyatlarının yüksek oluşu, toplumu biraz daha gram altına sevk etti...
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Çeyrek de güzel satıldı ama tabi artık insanlar altın almaktan ziyade, düğünde takılan altınları borç ödemek için maalesef büyük bir çaba sarf ediyorlar...
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3 tane götürecekleri yere bir tane götürdüler, kendileri aralarında anlaşarak kimisi gram altın alıyor kimisi de çeyrek altın alıyor. 2020 yılında en çok sattığımız ürün de öncelikle gram altın ve sonrasında da çeyrek altın oldu” dedi.
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Zağlı, 2021 yılında çeyrek altının bin 100 TL’yi görebileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “2021 yılında ise altındaki beklentimiz şöyle ki, biliyorsunuz altın hiçbir zaman gördüğü zirveyi tekrar bırakmaz. Ufak tefek indirimler konjektörlerde duraklama olur ama bizim tahminimiz altın, 2021 yılının ilk çeyreğinin biraz üzerinde yavaş yavaş kıpırdamaya çalışır...
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Biliyorsunuz Amerika’da seçimler oldu ve yeni başkanları da doların düşük olmasını istemiyor. Öyle olunca dolar çıkınca, altın da gördüğü yere tekrar gelecektir...
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Bizim tahminimiz Çeyrek altın da o sıralar bin 100 TL civarlarında olabilir diye tahmin ediyoruz.”
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Uzmanından çok konuşulacak tahmin: Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir
2020 yılında yükselen altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, en çok satılan altının gram altın olduğunu söyleyerek, “2021 yılında çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir” dedi.


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