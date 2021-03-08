8 Mart Pazartesi son dakika altın fiyatları: Gram altın ne kadar çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın fiyatları yükseliyor
Dünyanın en değerli madenlerinden bir tanesi olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak nitelendirilen altın fiyatları gün içerisinde yakından takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Bir dönem zirve rakamlara ulaşan sarı metal bazı uzmanlara göre; koronavirüs salgınına dair gelen aşı haberleriyle beraber yaşadığı düşüşünü bir süre daha devam ettirecek. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Mart Pazartesi altın fiyatları...
Altına yatırım yapanlar ve düşük altın fiyatlarını fırsata çevirmek isteyenler tarafından altın fiyatları son dakika olarak takip ediliyor. Rekor seviyelerinden oldukça uzak bir görünüm çizen altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta kritik bin 700 dolar seviyesinin de altına indi. Bugün ise yeniden bin 700 doların üstüne çıkarak 1.705 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Bir süredir daha uygun olması nedeniyle yatırımcısının gözdesi haline gelen gram altın bugün 413 liradan işleme alınıyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Saat 08.00'de kaydedilen verilere göre çeyrek altın 661 lira alış ve 676 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.
YARIM ALTIN FİYATI
8 Mart t 2021 tarihinde yarım altın 1352 liradan alış, 1378 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını bugün 2 bin 695 liradan alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı 2 bin 772 lirada bulunuyor.