Altın fiyatları yükseliyor

Altına yatırım yapanlar ve düşük altın fiyatlarını fırsata çevirmek isteyenler tarafından altın fiyatları son dakika olarak takip ediliyor. Rekor seviyelerinden oldukça uzak bir görünüm çizen altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta kritik bin 700 dolar seviyesinin de altına indi. Bugün ise yeniden bin 700 doların üstüne çıkarak 1.705 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bir süredir daha uygun olması nedeniyle yatırımcısının gözdesi haline gelen gram altın bugün 413 liradan işleme alınıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Saat 08.00'de kaydedilen verilere göre çeyrek altın 661 lira alış ve 676 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.

EKONOMİ Altın fiyatları ne durumda?

YARIM ALTIN FİYATI

8 Mart t 2021 tarihinde yarım altın 1352 liradan alış, 1378 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor

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CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını bugün 2 bin 695 liradan alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı 2 bin 772 lirada bulunuyor.

FOTOĞRAF 8 Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 422,2 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından 27 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 418,2 lirayı gördü ve saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 418,7 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını da 2.808 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 1.823 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin etkisiyle altının ons fiyatındaki düşüş eğiliminin üçüncü güne taşındığını bildirdi. Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi. Analistler, bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. Çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını 2.808 liradan satılıyor Altın fiyatlarında sürpriz: Altı ayın en düşük seviyesinde Altının gram fiyatı, 418,2 lira ile 27 Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi. BiP'te paylaş

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