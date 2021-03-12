Ekonomi ABD ambargo uygulamıştı SSB Demirden ATAK helikopteri açıklaması
SAVUNMA SANAYİ

ABD ambargo uygulamıştı: SSB Demir'den ATAK helikopteri açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Pakistan’a satılması planlanan T129 ATAK helikopterleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin ambargosu nedeniyle fiiliyata geçemeyen programla ilgili ek süre tanındığını belirten Demir, "ABD’nin motor ambargosu sebebiyle henüz fiiliyata geçemeyen 1.5 milyar dolar değerindeki Pakistan ATAK Programı'nda, Pakistan tarafından Türkiye’ye 6 ay daha ek süre tanındı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv
Arşiv

Pakistan 2018 yılında 1,5 milyar dolar değerinde 30 adet T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri sipariş etmiş ancak satış, ABD’nin helikoptere güç veren LHTEC-T800 motorlarıyla ilgili ihracat iznine uzun bir süre yanıt vermemesi üzerine gerçekleştirilememişti. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Pakistan'a satılması planlanan ATAK helikopterleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

  • Demir tarafından yapılan açıklamada, "6 aylık ek süre aldık Pakistan’dan. Şu anda izin sürecini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Burada kaybeden ABD olacak"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan açıklamada ise "ABD, Pakistan’a yapmayı planladığımız savaş helikopteri satışını engelledi. Bu muhtemelen söz konusu ihalenin Çin’e gitmesine neden olacak ve burada kaybeden ABD olacak. ABD ile ilişkimiz, birbirimizi karşılıklı olarak güçlendirebileceğimiz ve ortak sorunları veya endişeleri birlikte ele alabileceğimiz çok yapıcı bir şekilde işleyebilir" ifadelerine yer verilmişti.

Ankara Emniyeti ilk ATAK helikopterini teslim aldı
EKONOMİ
Ankara Emniyeti ilk ATAK helikopterini teslim aldı
  • Pakistan’ın taarruz helikopteri ihalesi için başka bir aday ülke olan Çin Halk Cumhuriyeti ise Pakistan’a bir miktar Z-10 Taarruz Helikopteri hibe etmişti.

30 Atak helikopteri için Pakistan ile imzalar atıldı
DÜNYA
30 Atak helikopteri için Pakistan ile imzalar atıldı

"Türkiye ile sözleşmeyi yerine getirmek için sabırsızlanıyoruz"

Öte yandan yine Pakistan T129 ATAK Programı ile ilgili olarak Pakistan ordusu mensubu bir general tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada ise "Sözleşme bazı üçüncü taraf onayları yüzünden biraz gecikti ancak Pakistan, siyasi engelleri aşmayı ve bu üçüncü taraf ihracat sertifikasını sağlamayı umut ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile olan sözleşmeyi yerine getirmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

İşte Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri
EKONOMİ
İşte Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri

T129 ATAK helikopteri hakkında

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, 2014 yılından beri Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Geçen süre zarfında Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine de giren ATAK Helikopterleri’nden, şu ana kadar 60 adetten fazla üretildi ve 30.000 uçuş saati geride bırakıldı.

  • Türkiye’nin terörle mücadele harekatı ortamında özel olarak geliştirilen T129 ATAK; azami 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatı, 76 adet 70mm’lik Roket, 16 adet CİRİT Füzesi, 8 adet L/UMTAS Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) veyahut 8 adet Stinger Hava Hava Füzesi taşıyabilmekte.

'T629' insansız ve elektrikli taarruz helikopteri: İlk kez görüntülendi
FOTOĞRAF 7
Title
Emniyet Genel Müdürlüğünün ilk Atak helikopteri teslim edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ tesislerinde düzenlenen törene katıldı.
Title
ürkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve yenilenmesi gibi alanlarda hizmet veren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yeni bir girişime imza attı.
Title
İnsansız ve elektrikli helikopter görücüye çıktı TUSAŞ tören alanında geliştirme çalışmaları devam eden T629 helikopterinin 'insansız ve elektrikli' versiyonunun ön prototipi ilk kez sergilendi.
Title
Title
Title
Title
'T629' insansız ve elektrikli taarruz helikopteri: İlk kez görüntülendi
Emniyet Genel Müdürlüğünün ilk T129 Atak helikopteri törenle teslim edildi. TUSAŞ tören alanında geliştirme çalışmaları devam eden T629 helikopterinin 'insansız ve elektrikli' versiyonunun ön prototipi de ilk kez sergilendi.


Abone Ol Google News
Aslan hata yapmadı

Aslan hata yapmadı

​Galatasaray 2 hafta aradan sonra galibiyet aldı.
Ankara Valisi Şahin korkuttu

Ankara Valisi Şahin korkuttu

​İstanbul yolunda rahatsızlanınca Sakarya'da hastaneye kaldırıldı.
İzmirde geniş çaplı HES kodu dönemi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.