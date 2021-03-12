ABD ambargo uygulamıştı: SSB Demir'den ATAK helikopteri açıklaması

Pakistan 2018 yılında 1,5 milyar dolar değerinde 30 adet T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri sipariş etmiş ancak satış, ABD’nin helikoptere güç veren LHTEC-T800 motorlarıyla ilgili ihracat iznine uzun bir süre yanıt vermemesi üzerine gerçekleştirilememişti. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Pakistan'a satılması planlanan ATAK helikopterleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Demir tarafından yapılan açıklamada, "6 aylık ek süre aldık Pakistan’dan. Şu anda izin sürecini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

🔴 ABD’nin motor ambargosu sebebiyle henüz fiiliyata geçemeyen 1.5 milyar ABD Doları değerindeki Pakistan ATAK Programı'nda, Pakistan tarafından Türkiye’ye 6 ay daha ek süre tanındı.



🔗Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR pic.twitter.com/glVTjsKc4b — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) March 12, 2021

"Burada kaybeden ABD olacak"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan açıklamada ise "ABD, Pakistan’a yapmayı planladığımız savaş helikopteri satışını engelledi. Bu muhtemelen söz konusu ihalenin Çin’e gitmesine neden olacak ve burada kaybeden ABD olacak. ABD ile ilişkimiz, birbirimizi karşılıklı olarak güçlendirebileceğimiz ve ortak sorunları veya endişeleri birlikte ele alabileceğimiz çok yapıcı bir şekilde işleyebilir" ifadelerine yer verilmişti.

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Pakistan’ın taarruz helikopteri ihalesi için başka bir aday ülke olan Çin Halk Cumhuriyeti ise Pakistan’a bir miktar Z-10 Taarruz Helikopteri hibe etmişti.

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"Türkiye ile sözleşmeyi yerine getirmek için sabırsızlanıyoruz"

Öte yandan yine Pakistan T129 ATAK Programı ile ilgili olarak Pakistan ordusu mensubu bir general tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada ise "Sözleşme bazı üçüncü taraf onayları yüzünden biraz gecikti ancak Pakistan, siyasi engelleri aşmayı ve bu üçüncü taraf ihracat sertifikasını sağlamayı umut ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile olan sözleşmeyi yerine getirmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

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T129 ATAK helikopteri hakkında

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, 2014 yılından beri Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Geçen süre zarfında Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine de giren ATAK Helikopterleri’nden, şu ana kadar 60 adetten fazla üretildi ve 30.000 uçuş saati geride bırakıldı.

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Türkiye’nin terörle mücadele harekatı ortamında özel olarak geliştirilen T129 ATAK; azami 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatı, 76 adet 70mm’lik Roket, 16 adet CİRİT Füzesi, 8 adet L/UMTAS Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) veyahut 8 adet Stinger Hava Hava Füzesi taşıyabilmekte.