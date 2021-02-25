Ankara Emniyeti ilk ATAK helikopterini teslim aldı

Atak helikopterleri daha önce Mehmetçik ve Jandarma'nın hizmetine sunulmuştu. Bugün de Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hizmetine sunuldu. TUSAŞ'ta bir teslim töreni düzenlendi. TUSAŞ, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri olan Atak-2'yi ilk kez IDEF'19'da vitrine çıkarmıştı.

Doğu ve Güneydoğu gibi zorlu coğrafyalarda görev yapabilecek güçlü helikopterler noktasında kendi helikopter macerasına başlayan Türkiye, T-129 ATAK helikopterleri ile çok büyük başarılar elde etmeyi başardı.

Radarlarda görünmüyor

Radarlarda görünmeyecek tasarıma sahip olan iki kişilik helikopter, oldukça büyük ve kullanışlı. Bu nedenle TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bu sisteme sahip. Ayrıca herhangi bir tehdit noktasında pilotu da uyarıyor.

OYNAT 00:00 Askerin elindeki en güçlü yerli silah: T129 ATAK Helikopteri Türkiye son yıllarda savunmada atağa kalktı. Yerli araç ve silahlar peş peşe görücüye çıkarken, sahada da dengeler tümden değişti. Dışa bağımlılık azaldı, ihracat kapıları aralandı. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu T129 Atak Helikopteri.. Kısa süre içerisinde askerin elindeki en güçlü yerli silaha dönüşen helikopteri gelin birlikte inceleyelim... BiP'te paylaş

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Atak Faz-1 ile Faz-2 arasındaki farklar

Faz-2’de Faz-1’e ilaveten lazer ikaz alıcısı, radar ikaz alıcısı ve yeni telsiz sistemleri entegre edildi. Atak Faz-2’de yerlilik oranı daha da arttı. ATAK zaten faydalı yük olarak sınıra ulaşmış bir helikopter. Faz-2’de Faz-1’e ilaveten lazer ikaz alıcısı, radar ikaz alıcısı ve yeni telsiz sistemleri gelecek. Böylece kendini modern tehditlere karşı da daha iyi koruyabilecek.

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FOTOĞRAF 16 Türkiye’nin denizlerdeki gücünü artırmak ve bu alandaki ihtiyaca yönelik dışa bağımlılığı azaltmak için harekete geçen devlet, yerli ve milli projelerin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla özellikle son bir yılda önemli projeler bir bir hayata geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesinin 3’üncü gemisi olan Burgazada (F-513) Deniz Kuvvetlerine 4 Kasım 2018 tarihinde katıldı. Yerli ve milli üretim çalışmalarının başarılı bir sonucu olan TCG Burgazada teknik özellikleri ile dikkat çekiyor. Su üstünde saatte 29 deniz mili üzerinde sürat yapabilen gemide, 35 megavat güce erişen gaz türbini ve dizel makinelerle çift pervaneden oluşan sevk sistemi yer alıyor. İntikal sürati ile ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili yani 6 bin 485 kilometre seyir menziline sahip olan gemi 10 gün denizde kalabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu şekilde ekonomik sürat olan saatte 15 deniz mili yani saatte 28 kilometre süratle 9 günde, saatte 29 deniz mili yani saatte 54 kilometre üzeri süratle 5 günde Aden Körfezi'ne intikal edebiliyor. Korvet, 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip şekilde sahip inşa edildi. Burgazada Korveti, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol, asimetrik savunma harbi görevlerini icra edebiliyor. Mavi Vatanda Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunmasında görev alan TCG Burgazada'da silah ve sensörlerin entegre olduğu gelişmiş merkezi komuta kontrol sistemi yer alıyor. YAPIMI 2014’TE BAŞLADI MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Burgazada Korveti'nin yapımına, 17 Aralık 2014'te İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlandı. Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında üretilen ada sınıfı korvetlerden üçüncüsü Burgazada, 18 Haziran 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle denize indirildi. SAVAŞ GEMİSİ YAPABİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE Türkiye’nin savaş gemisi yapabilen dünyadaki 10 ülkeden biri olduğunu kanıtlayan MİLGEM Projesi’nin 3. Meyvesİ TCG Burgazada Türk donanmasına gurur veriyor. Dünyada sadece 10 ülke yapabiliyor Dünyada sadece 10 ülke yapabiliyor Dünyada sadece 10 ülke yapabiliyor Dünyada sadece 10 ülke yapabiliyor Türkiye'nin savaş gemisi yapabilen dünyadaki 10 ülkeden biri olduğunu kanıtlayan MİLGEM Projesi'nin 3. meyvesi TCG Burgazada, Türk donanmasına geçtiğimiz ay katıldı. Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında tamamen yerli mühendislerin yaptığı TCG Burgazada, hiçbir destek olmadan 10 gün denizde kalabiliyor. BiP'te paylaş

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