Ankara Emniyeti ilk ATAK helikopterini teslim aldı
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü ilk T129 Atak Faz-2 helikopterini bugün düzenlenen törenle teslim aldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) için üretilecek 6 adet T129 ATAK helikopterinin ilki bugün teslim edildi. Atak 2, birçok özelliğiyle Atak Faz1'den ayrışıyor.
Atak helikopterleri daha önce Mehmetçik ve Jandarma'nın hizmetine sunulmuştu. Bugün de Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hizmetine sunuldu. TUSAŞ'ta bir teslim töreni düzenlendi. TUSAŞ, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri olan Atak-2'yi ilk kez IDEF'19'da vitrine çıkarmıştı.
Doğu ve Güneydoğu gibi zorlu coğrafyalarda görev yapabilecek güçlü helikopterler noktasında kendi helikopter macerasına başlayan Türkiye, T-129 ATAK helikopterleri ile çok büyük başarılar elde etmeyi başardı.
Radarlarda görünmüyor
Radarlarda görünmeyecek tasarıma sahip olan iki kişilik helikopter, oldukça büyük ve kullanışlı. Bu nedenle TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bu sisteme sahip. Ayrıca herhangi bir tehdit noktasında pilotu da uyarıyor.
Faz-2’de Faz-1’e ilaveten lazer ikaz alıcısı, radar ikaz alıcısı ve yeni telsiz sistemleri entegre edildi. Atak Faz-2’de yerlilik oranı daha da arttı. ATAK zaten faydalı yük olarak sınıra ulaşmış bir helikopter. Faz-2’de Faz-1’e ilaveten lazer ikaz alıcısı, radar ikaz alıcısı ve yeni telsiz sistemleri gelecek. Böylece kendini modern tehditlere karşı da daha iyi koruyabilecek.