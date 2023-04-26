|
Reklam
Reklam
Ekonomi

ABD'de 5 milyar dolarlık elektrikli araç batarya fabrikası kuracaklar

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai, SK On ile ABD'de 5 milyar dolarlık elektrikli araç batarya fabrikası kurmayı planladıklarını duyurdu.

07:42 . 26/04/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Hyundai'den yapılan açıklamada, Hyundai Motor Group'un, ortağı SK On ile ABD'de elektrikli araç batarya hücresi üretimi için ortak girişim kurmayı planladıkları aktarıldı.


SK On ile Kasım 2022'de mutabakat zaptının imzalandığı anımsatılan açıklamada, Hyundai ve SK On'un yüzde 50'şer hisseye sahip olduğu ortak girişimin toplam yatırım tutarının yaklaşık 5 milyar dolar olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ortak girişim aracılığıyla tarafların ABD'nin Georgia eyaletinde elektrikli araç batarya fabrikası kurmayı planladığı bildirildi.


Yeni fabrikanın 2025'in ikinci yarısında pil hücresi üretmeye başlamasının beklendiği belirtilen açıklamada, fabrikanın 300 bin elektrikli araç üretimini desteklemek için yeterli olan 35 gigawatt saatlik üretim kapasitesine sahip olmasının hedeflendiği kaydedildi.




#Hyundai
#SK On
#elektrikli araç batarya fabrikası
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.