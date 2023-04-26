ABD'de 5 milyar dolarlık elektrikli araç batarya fabrikası kuracaklar

SK On ile Kasım 2022'de mutabakat zaptının imzalandığı anımsatılan açıklamada, Hyundai ve SK On'un yüzde 50'şer hisseye sahip olduğu ortak girişimin toplam yatırım tutarının yaklaşık 5 milyar dolar olmasının beklendiği kaydedildi.